Κρήτη: Θρίλερ με την εξαφάνιση τουρίστα

Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του. Έχει σηκωθεί και drone...

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του Πολωνού τουρίστα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το απόγευμα της Παρασκευής, όταν και πραγματοποιούσε πεζοπορία σε μονοπάτι μεταξύ Σούγιας και Αγίας Ρουμέλης στα νότια της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Ο Πολωνός τουρίστας κατάφερε να φθάσει το μεσημέρι στην περιοχή της Αγίας Ρουμέλης και σύμφωνα με πληροφορίες, παρά την ταλαιπωρία του, είναι καλά στην υγεία του.

Για τον εντοπισμό του είχαν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ έγινε και χρήση drone.

