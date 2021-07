Μύκονος - Viral βίντεο: Γιαγιά ξεφαντώνει από το μπαλκόνι της με μουσική από κορονοπάρτι

Παράξενα

Viral έχει γίνει μια χορευταρού γιαγιά στην Μύκονο, που από το μπαλκόνι του σπιτιού της… έδωσε ρέστα!

Δεκάδες τουρίστες αγνοώντας τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στο νησί των Ανέμων παρτάρουν μέχρι τελικής πτώσης.

Συγκεκριμένα, μαζεύτηκαν στα σοκάκια του νησιού, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας και άρχισαν να πίνουν και να χορεύουν. Η γιαγιά λοιπόν βγήκε στο μπαλκόνι της και, άρχισε να χορεύει ενώ όλα τα βλέμματα των νεαρών είχαν πέσει πάνω της αποθανατίζοντας την στιγμή.

