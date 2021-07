Πολιτισμός

Γκέλυ Μαυροπούλου: Αποτεφρώθηκε η σορός της με απόφαση εισαγγελέα

Με υπογραφή του προέδρου του ΣΕΗ Σπύρου Μπιμπίλα, ο εισαγγελέας αποδέχτηκε την τελευταία επιθυμία της ηθοποιού.

Αποτεφρώθηκε, το απόγευμα της Πέμπτης, στη Ριτσώνα η σορός της Γκέλυς Μαυροπούλου και έτσι το θρίλερ για την κηδεία της έλαβε τέλος.

Αν και ο νόμος δεν επέτρεπε την αποτέφρωσή της, λόγω μη εύρεσης κανενός συγγενούς, εν τέλει με υπογραφή του προέδρου του ΣΕΗ Σπύρου Μπιμπίλα, ο εισαγγελέας αποδέχτηκε την τελευταία επιθυμία της ηθοποιού.

Η Γκέλυ Μαυροπούλου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών τη Δευτέρα (19/07), την ίδια μέρα που έφυγε από τη ζωή και ο Τόλης Βοσκόπουλος, μόνη και ξεχασμένη σε δημόσιο νοσοκομείο, χωρίς κανέναν συγγενή.

Εν τέλει, ο πρόεδρος του ΣΕΗ την Πέμπτη το μεσημέρι παρέλαβε τη σορό της μεγάλης πρωταγωνίστριας και ξεκίνησε τη διαδικασία της αποτέφρωσής της.

