Μαφιόζικη εκτέλεση στη Θήβα: “γάζωσαν” τον 45χρονο με 9 σφαίρες

Μαφιόζικη εκτέλεση με θύμα 45χρονο, πατέρα δύο παιδιών, έξω από το σπίτι του.

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Θήβα.

Άγνωστος πλησίασε έναν 45χρονο άνδρα, πατέρα δύο παιδιών, και άρχισε να τον πυροβολεί έξω από το σπίτι του.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το θύμα έχει τουλάχιστον έξι τραύματα με τα περισσότερα να είναι διαμπερή ενώ εντοπίστηκαν 9 κάλυκες από όπλο των 9 χιλιοστών.

Για αρκετές ώρες οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχές σε μία προσπάθεια να φτάσουν στα ίχνη του ατόμου που πυροβόλησε τον 45χρονο.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Εκεί ευελπιστούν τα στελέχη της Ασφάλειας Θήβας ότι ίσως βρουν εικόνες από τον δράστης της δολοφονίας.

Φωτογραφία: permissos.gr





