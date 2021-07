Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Κατέθεσε στεφάνι στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή

Η ΠτΔ κατέθεσε στεφάνι στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή, στα πρώην κρατητήρια ΕΑΤ – ΕΣΑ στο Πάρκο Ελευθερίας.

Με την ευκαιρία της 47ης Επετείου αποκατάστασης της Δημοκρατίας, η Πρόεδρος της Δημοκρατία, Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατέθεσε το πρωί στεφάνι στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή, στα πρώην κρατητήρια ΕΑΤ - ΕΣΑ στο Πάρκο Ελευθερίας, αποτίοντας φόρο τιμής σε όλους τους αντιστασιακούς.

Την κυρία Σακελλαροπούλου υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 Ευάγγελος Γκιουγκής.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στο Μουσείο Αντιδικτατορικής Δημοκρατικής Αντίστασης. Στην εκδήλωση παρέστη, μεταξύ άλλων, η Χριστίνα Μουστακλή.

