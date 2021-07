Πολιτική

Υπουργείο Παιδείας: Ο ΣΥΡΙΖΑ εμπαίζει ευθέως νέα παιδιά

Την κατάργηση της ελάχιστης βάσης αναδρομικά εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας προκαλώντας την αντίδραση του υπουργείου Παιδείας.

Καυγάς ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ ξέσπασε μετά τη δέσμευση του Αλέξη Τσίπρα σε μαθητές, ότι θα καταργήσει και μάλιστα αναδρομικά την ελάχιστη βάση εισαγωγής και θα δώσει νέα ευκαιρία σε όσους κόπηκαν να εισαχθούν σε Ανώτατες Σχολές, εφόσον με τα περσινά κριτήρια θα είχαν περάσει.

Για κρεσέντο λαϊκισμού και εμπόριο φρούδων ελπίδων από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει λόγο το υπουργείο Παιδείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει στο έσχατο σημείο να εμπαίζει ευθέως νέα παιδιά, τάζοντάς τους στην ουσία την κατάργηση κάθε νόμιμης, αξιοκρατικής διαδικασίας εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, και μάλιστα αναδρομικά! Σε ένα απίστευτο κρεσέντο λαϊκισμού, και μακριά από κάθε έννοια ασφάλειας δικαίου, ο κ. Τσίπρας εξήγγειλε την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, υποσχόμενος σε υποψήφιους την αναδρομική εισαγωγή τους σε σχολές στις οποίες δεν εισήχθησαν.

Προσποιείται ότι αγνοεί:

ότι οι υποψήφιοι αυτοί έχουν εισαχθεί σε άλλες αρχιτεκτονικές σχολές,

ότι στις σχολές που τους υπόσχεται αναδρομική εισαγωγή, οι θέσεις είναι συγκεκριμένες και καταλαμβάνονται από υποψήφιους με υψηλότερες επιδόσεις, την επιτυχία των οποίων ακυρώνει,

ότι τα ίδια τα Πανεπιστήμια έχουν επιλέξει τους συντελεστές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, προφανώς ξέροντας καλύτερα ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις φοίτησης και αποφοίτησης.

Ο κ. Τσίπρας και η κυβέρνησή του είχαν επιδοθεί σε εμπόριο φρούδων ελπίδων, εξασφαλίζοντας την εισαγωγή στα ΑΕΙ χωρίς ελάχιστα ακαδημαϊκά κριτήρια, που οδήγησε στον εγκλωβισμό χιλιάδων νέων ανθρώπων σε σχολές από τις οποίες δεν αποφοιτούν. Το μόνο που τον ενδιέφερε και τον ενδιαφέρει είναι το μικροκομματικό όφελος και ουδόλως το μέλλον και η προοπτική των νέων μας.

Αντιλαμβανόμαστε την απελπισία που αισθάνεται ο κ Τσίπρας, διαπιστώνοντας ότι η πλειονότητα της κοινωνίας, όπως και οι περισσότεροι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, τάσσονται υπέρ της ελάχιστης βάσης και ευρύτερα υπέρ των αλλαγών στην Παιδεία που προωθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι όμως θλιβερό να εργαλειοποιεί νέους ανθρώπους, να υποβαθμίζει αρχιτεκτονικές σχολές ανά τη χώρα, να ακυρώνει την προσπάθεια των υποψηφίων που πέτυχαν την επίδοσή τους με κόπο και προσπάθεια, να αναστατώνει νέους και οικογένειες, να κοροϊδεύει τους πάντες στο βωμό του κομματικού συμφέροντος. Ο λαϊκισμός τους δεν έχει όριο».





