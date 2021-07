Κόσμος

Lockdown - Αυστραλία: Βίαια επεισόδια και συλλήψεις (εικόνες)

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν κατά του lockdown σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ. Σε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα κατά του lockdown στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Αυστραλίας, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις στο Σίδνεϊ, έπειτα από βίαιες συγκρούσεις με τους διαδηλωτές.

Στο Σίδνεϊ, επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ έφιππων αστυνομικών και διαδηλωτών, οι οποίοι πέταξαν εναντίον τους γλάστρες και μπουκάλια, την ώρα που οι κάτοικοι έχουν κληθεί να παραμείνουν στα σπίτια τους, για έναν μήνα, προκειμένου να περιοριστεί η αναζωπύρωση της επιδημίας Covid-19.

Στη Μελβούρνη, τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους, αφότου έδωσαν ραντεβού μπροστά από το κοινοβούλιο της πολιτείας Βικτόρια, νωρίς το απόγευμα τοπική ώρα.

Οι διαδηλωτές, οι οποίοι δεν φορούσαν μάσκες, παραβίασαν κανόνες που σχετίζονται με τις μη αναγκαίες μετακινήσεις και τις δημόσιες συναθροίσεις κι ενώ οι αρχές αφήνουν να εννοηθεί πως τα μέτρα ενδέχεται να παραμείνουν σε ισχύ έως τον Οκτώβριο.

«Αυστραλία, ξύπνα» (Wake up Australia) ήταν το σύνθημα που αναγραφόταν σε ένα πανό.

Ελικόπτερα πετούσαν πάνω από το Σίδνεϊ, μια πόλη πέντε εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία δίνει μάχη για να αναχαιτίσει την επιδημική αναζωπύρωση, που οφείλεται στην παραλλαγή Δέλτα του κορονοϊού, την ώρα που η πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας (της οποίας είναι πρωτεύουσα) κατέγραψε σήμερα 163 νέα κρούσματα, με το σύνολο των μολύνσεων να ανέρχεται πλέον σε σχεδόν 2.000.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως βεβαίωσε παραβάσεις σε σχεδόν 100 ανθρώπους, προχώρησε σε 57 συλλήψεις στο Σίδνεϊ και έξι στη Μελβούρνη. Διαβεβαιώνει, στην ανακοίνωσή της, πως υπερασπίζεται «την ελευθερία της έκφρασης και των ειρηνικών συναθροίσεων», εκτιμώντας πως οι σημερινές διαδηλώσεις παραβίαζαν τους «κανόνες δημόσιας υγείας που βρίσκονται σε ισχύ».

Περί τους 100 αστυνομικούς επενέβησαν κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης στο Σίδνεϊ και διαδηλωτές απομακρύνθηκαν από το πλήθος από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, που τους είχαν φορέσει χειροπέδες.

«Νιώθω αποστροφή για τους παράνομους διαδηλωτές, που βρίσκονται στην πόλη σήμερα, οι εγωιστικές ενέργειες των οποίων θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια όλων μας», είπε η Γκλάντις Μπερετζίκλιαν, πρωθυπουργός της πολιτείας Νέας Νότιας Ουαλίας, σε ένα δελτίο τύπου.

