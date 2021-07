Πολιτική

Αποκατάστασης της Δημοκρατίας - ΣΥΡΙΖΑ: Μόνη πολιτική πυξίδα η προστασία των ελευθεριών

Δημοκρατία σημαίνει δικαίωμα στην Εργασία, στην δωρεάν Παιδεία και στην Υγεία, αναφέρει σε μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ για τη σημερινή επέτειο.

«Εν μέσω ιδιαίτερων συνθηκών όπως αυτές της πανδημίας, η ημέρα της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας μας υπενθυμίζει ότι η μόνη πολιτική πυξίδα θα πρέπει να παραμένει πάντοτε αυτή της προστασίας των ελευθεριών και της κοινωνικής ευθύνης. Είναι καθήκον όλων μας να μην το ξεχνάμε», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο μήνυμά του για την 47η επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Στο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ακόμη: «Την ημέρα της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας τιμούμε όλους εκείνους, που με τους αγώνες και τις θυσίες τους οδήγησαν στην κατάρρευση ενός σκληρού δικτατορικού καθεστώτος. Όλους εκείνους που, παρά τις εξορίες, τους βασανισμούς και τις φυλακίσεις, πίστεψαν ότι στον τόπο αυτό είναι εφικτή η Δημοκρατία, η Ισότητα και η Δικαιοσύνη.

Το καλοκαίρι του 1974 έγινε η αρχή, μέσα σε ένα ακραία ταραχώδες κλίμα, ώστε η Ελλάδα με συνεχείς προσπάθειες και ακούραστες διεκδικήσεις στα χρόνια που ακολούθησαν, να γίνει μια κανονική χώρα.

Περνώντας 47 χρόνια από τότε, ο αγώνας για την εμβάθυνση των ελευθεριών, του κράτους δικαίου και της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ξέρουμε ότι θα πρέπει να είναι συνεχής, χωρίς παλινωδίες και πισωγυρίσματα. Δημοκρατία σημαίνει δικαίωμα στην Εργασία, στην δωρεάν Παιδεία και στην Υγεία. Δημοκρατία σημαίνει σεβασμός στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Δημοκρατία σημαίνει διαφάνεια, λογοδοσία, ισονομία και ελευθερία του Τύπου. Δημοκρατία σημαίνει προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

