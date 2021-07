Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κύπρος: 16χρονη σε σοβαρή κατάσταση

Με σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια νοσηλεύεται ένα κορίτσι στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Με σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια νοσηλεύεται 16χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού στην Κύπρο, η οποία νοσεί με κορονοϊό.

Σύμφωνα με τον πνευμονολόγο Χάρη Αρμεύτη, η 16χρονη νοσηλεύεται με σοβαρή πνευμονία. Όπως σημείωσε, σε αυτό το κύμα της πανδημίας, αρκετοί είναι οι ασθενείς που έχουν αυξημένες ανάγκες για οξυγόνο, κάτι που δεν ίσχυε στα προηγούμενα κύματα.

Η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού είναι πλήρης, όπως ανέφερε. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει μάλιστα και λίστα αναμονής ασθενών, που χρήζουν αξιολόγησης για νοσηλεία. Κάποιοι από αυτούς χρήζουν νοσηλείας, ωστόσο υπάρχει αδυναμία εξυπηρέτησης λόγω έλλειψης κλινών.

Πηγή: sigmalive