Ολυμπιακοί Αγώνες - Πετρούνιας: γιατί δεν είδαμε την πρόκριση στον τελικό - Η εξήγηση της ΕΡΤ

Τι αναφέρει μέσω Twitter η ΕΡΤ. Το σχόλιο της συζύγου του, Βασιλικής Μιλλούση.

Εντυπωσίασε στο Τόκιο ο Λευτέρης Πετρούνιας αφού με την εμφάνισή του πέτυχε την πανηγυρική του πρόκριση στον τελικό των κρίκων, στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η εμφάνισή του όμως δεν μεταδόθηκε ποτέ live από την ΕΡΤ, προκαλώντας τσουνάμι σχολίων στα social media.

Η ΕΡΤ έδωσε τη δική της απάντηση μέσω αναρτήσεων στο Twitter, αναφέροντας συγκεκριμένα: «Σχετικά με την μη live μετάδοση της επιτυχημένης προσπάθειας του Λευτέρη Πετρούνια: Η ΕΡΤ δεν έχει την παραμικρή ευθύνη για τη σκηνοθεσία των Ολυμπιακών Αγώνων. Μεταδίδει τις πηγές και τις εικόνες που επιλέγουν οι Ιάπωνες σκηνοθέτες. Έγινε αμέσως διάβημα στο Τόκυο και το βίντεο του πρωταθλητή μας θα μεταδοθεί μαγνητοσκοπημένο αμέσως μόλις αποσταλεί στην ΕΡΤ».1/2 Σχετικά με την μη live μετάδοση της επιτυχημένης προσπάθειας του Λευτέρη Πετρούνια: Η ΕΡΤ δεν έχει την παραμικρή ευθύνη για τη σκηνοθεσία των Ολυμπιακών Αγώνων. Μεταδίδει τις πηγές και τις εικόνες που επιλέγουν οι Ιάπωνες σκηνοθέτες.

Το θέμα σχολίασε και η Βασιλική Μιλλούση, που περίμενε ανυπόμονα να δει τον σύζυγό της. Η ίδια δήλωσε χαρούμενη με την βαθμολογία του Λευτέρη Πετρούνια, ωστόσο άφησε αιχμές για το γεγονός ότι δεν έδειξαν την προσπάθεια του.

«Εδώ λοιπόν, σε λίγο θα ολοκληρωθεί ο αγώνας και εμείς δεν έχουμε δει τον Λευτέρη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με τη βαθμολογία του, αλλά θα θέλαμε να τον δούμε. Περιμένουμε λοιπόν, μπας και τον δείξουν» έγραψε η Βασιλική Μιλλούση.

