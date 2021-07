Κόσμος

Κακοκαιρία στις Φιλιππίνες: Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

Στο έλεος των μουσώνων οι Φιλιππίνες.

Οι αρχές των Φιλιππίνων απομάκρυναν χιλιάδες κατοίκους στην πρωτεύουσα της χώρας Μανίλα, μακριά από τις περιοχές σε χαμηλό υψόμετρο, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις του μουσώνα, σε συνδυασμό με μια τροπική καταιγίδα, είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η πόλη και οι κοντινές επαρχίες.

Σύμφωνα με την εθνική αρχή διαχείρισης καταστροφών, περίπου 15.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι από ένα προάστιο της Μανίλας που πλημμύρισε, μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία.

«Αποφασίσαμε να απομακρυνθούμε νωρίς», δήλωσε η 61χρονη Λουζβιμίντα Τάισον.

«Δεν θέλουμε να ανέβει η στάθμη του νερού και να εγκλωβιστούμε», είπε η ίδια, μία από τους 3000 ανθρώπους, που βρήκαν καταφύγιο σε ένα δημοτικό σχολείο στην πόλη Μαρικίνα.

Σε ορισμένες συνοικίες της πρωτεύουσας των Φιλιππίνων, μια αστική έκταση με πληθυσμό άνω των 13 εκατομμυρίων, η στάθμη των υδάτων από τις βροχές ανέβηκε σε ορισμένα σημεία στο ύψος της μέσης, ενώ η κυκλοφορία στους δρόμους διακόπηκε.

Οι Φιλιππίνες μάχονται επίσης με μία από τις χειρότερες επιδημίες covid-19 στην Ασία και έχουν ενισχύσει τους περιορισμούς με στόχο την αποτροπή της διασποράς της παραλλαγής Δέλτα.

Με πάνω από 1,54 εκατομμύρια κρούσματα και 27.131 θανάτους, οι Φιλιππίνες καταγράφουν τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων Covid-19 και νεκρών στη νοτιοανατολική Ασία, μετά την Ινδονησία.

