Αφγανιστάν: Απαγόρευση της κυκλοφορίας σε 31 από τις 34 επαρχίες

Ποιες ώρες θα απαγορεύεται η κυκλοφορίες. Ποιες επαρχίες εξαιρούνται από το μέτρο.

Οι αφγανικές αρχές, που βρίσκονται αντιμέτωπες εδώ και δύο μήνες με μια μεγάλη επιχείρηση των Ταλιμπάν, έθεσαν σήμερα σε ισχύ το μέτρο της νυχτερινής απαγόρευσης της κυκλοφορίας στο σύνολο της χώρας, με εξαίρεση τρεις επαρχίες, μεταξύ άλλων εκείνη της Καμπούλ.

«Προκειμένου να ανακόψουμε τη βία και να περιορίσουμε τις μετακινήσεις των Ταλιμπάν, επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας σε 31 επαρχίες της χώρας», αναφέρει σε ένα δελτίο τύπου το αφγανικό υπουργείο Εσωτερικών, διευκρινίζοντας πως μονάχα οι επαρχίες της Καμπούλ, του Παντζσίρ (βορειοανατολικά) και του Νανγκαρχάρ (ανατολικά) δεν επηρεάζονται από το εν λόγω μέτρο.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Άχμαντ Ζία Ζία διευκρίνισε σε ένα μήνυμα προς τους δημοσιογράφους ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ από τις 22.00 έως τις 04.00. Δεν ανέφερε για πόσο χρόνο θα εφαρμόζεται το μέτρο.

