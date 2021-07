Κόσμος

Κορονοϊός - Ισπανία: Καραντίνα 10 ημερών σε ταξιδιώτες από 5 χώρες

Η Ισπανία θα επιβάλει καραντίνα διάρκειας 10 ημερών στους ταξιδιώτες που έρχονται από την Αργεντινή, την Κολομβία, τη Βολιβία και τη Ναμίμπια, από τις 27 Ιουλίου, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Η διάρκεια της καραντίνας αυτής θα μπορούσε να μειωθεί σε επτά ημέρες, εάν ο ταξιδιώτης παρουσιάσει ένα αρνητικό τεστ την έβδομη ημέρα, διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας σε ένα δελτίο τύπου.

Το διάταγμα θα τεθεί σε ισχύ για μια αρχική περίοδο 14 ημερών και θα μπορεί να παραταθεί.

Προκειμένου να φρενάρει τη διασπορά των νέων μεταλλάξεων του κορονοϊού, η Ισπανία συνεχίζει να εφαρμόζει μια καραντίνα δέκα ημερών στους ταξιδιώτες από την Ινδία και περιορίζει τις πτήσεις από τη Βραζιλία και τη Νότια Αφρική στους υπηκόους της.

Η Ισπανία γνωρίζει ένα νέο κύμα κρουσμάτων εδώ και αρκετές εβδομάδες (677 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους για τις τελευταίες 14 ημέρες καταγράφηκαν χθες) και πολλές περιοχές έχουν επαναφέρει περιορισμούς.

Ωστόσο είναι κρούσματα λιγότερο σοβαρά σε σύγκριση με τα προηγούμενα κύματα, χάρη στην πρόοδο της εμβολιαστικής εκστρατείας.

Το 53% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί πλήρως και το 64% έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία.

