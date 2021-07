Κόσμος

Κορονοϊός – Κύπρος: Εμβολιάστηκε το 71,7% του πληθυσμού

Τα στοιχεία για το ποσοστό εμβολιασμού του ενήλικου πληθυσμού στην Κύπρο.

Ποσοστό 71,7% του ενήλικου πληθυσμού (18+) στην Κύπρο εμβολιάστηκε με την 1η δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, ενώ ποσοστό 63,2% ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό του σχήμα.

Σύμφωνα με στοιχεία από τη Στατιστική Υπηρεσία, (και την πληθυσμιακή καταγραφή μέχρι το έτος 2019), εκτιμάται ότι 202.781 άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί.

Κατά το υπουργείο Υγείας της Κύπρου, σε σχέση με την εμβολιαστική κάλυψη ανά Επαρχία, η Πάφος παραμένει πολύ ψηλά, έχοντας ξεπεράσει το 80% του πληθυσμού της που έχει λάβει τουλάχιστον την 1η δόση (80,7%). Ακολουθούν οι Επαρχίες Αμμοχώστου και Λευκωσίας με 77,6% και 72,3% αντίστοιχα και η Επαρχία Λεμεσού με 69,8%. Χαμηλά σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Επαρχίες παραμένει η Επαρχία Λάρνακας με 66,1%.

Στα κέντρα ελεύθερης προσέλευσης παγκύπρια έγιναν από τις 15 Ιουλίου μέχρι τις 23 Ιουλίου συνολικά 5.877 εμβολιασμοί.

