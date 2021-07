Κόσμος

Κίνα: τυφώνας μετά τις φονικές πλημμύρες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την επέλαση του τυφώνα ετοιμάζεται τμήμα της Κίνας που ακόμα δεν έχει «συνέλθει» από τις πλημμύρες.

Η Κίνα έκλεισε λιμάνια και σιδηροδρομικές γραμμές σήμερα, ενόψει του τυφώνα Ιν-Φα, την ώρα που ένα τμήμα της χώρας δεν έχει ακόμη ανακάμψει από τις καταστροφικές πλημμύρες, πριν από κάποιες ημέρες.

Ο τυφώνας Ιν-Φα αναμένεται να φθάσει αύριο στις ακτές της Τζετσιάνγκ (ανατολικά), μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Οι κινεζικές αρχές εξέδωσαν συναγερμό για καταιγίδα επιπέδου 3, το τρίτο υψηλότερο επίπεδο, ενώ η δημόσια εταιρεία σιδηροδρόμων ανακοίνωσε την ακύρωση πάνω από 100 δρομολογίων τρένων προς την περιοχή.

Οι αρχές της Σαγκάης έκλεισαν ορισμένα μουσεία και δημόσια πάρκα και συνέστησαν στους κατοίκους της μητρόπολης να «μην συμμετέχουν σε μεγάλες συγκεντρώσεις σε εξωτερικούς χώρους» και να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.

Την ίδια ώρα, όλες οι αποβάθρες του εμπορικού λιμανιού Γιανγκσάν, νότια της Σαγκάης, έκλεισαν και 150 φορτηγά ή επιβατικά πλοία απέπλευσαν από την περιοχή.

Δυτικότερα, στην επαρχία Χενάν, όπου σε ιστορικές πλημμύρες έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 58 άνθρωποι αυτήν την εβδομάδα, οι αρχές συνεχίζουν να απομακρύνουν αυτοκίνητα και συντρίμμια που εμποδίζουν την κυκλοφορία στους δρόμους.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν εκατομμύρια ανθρώπους, ορισμένοι εκ των οποίων βρέθηκαν εγκλωβισμένοι χωρίς νερό ούτε τροφή για πολλές ημέρες, ενώ άλλοι διασώθηκαν με τη βοήθεια μπουλντόζων.

Περισσότεροι από 495.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χενάν και οι ζημιές ανέρχονται σε ύψος δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σε φωτογραφίες που μετέδωσε σήμερα κρατικό ΜΜΕ και έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κυβερνητικούς λογαριασμούς διακρίνονται διασώστες να συνεχίζουν να απομακρύνουν τη λάσπη και τα δέντρα που είχαν ξεριζωθεί.

Επίσημα ΜΜΕ προειδοποιούν ότι τις επόμενες ημέρες, νέες κατακλυσμιαίες βροχές θα μπορούσαν να συνοδεύσουν τον τυφώνα Ιν-Φα σε ορισμένες περιοχές της επαρχίας αυτής.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρέβεζα: Νεκρό παιδί σε τροχαίο

Μαφιόζικη εκτέλεση στη Θήβα: “γάζωσαν” τον 45χρονο με 9 σφαίρες

Ολυμπιακοί Αγώνες - Χόκεϊ: Χτύπησε αντίπαλο με το μπαστούνι (βίντεο)