Άκης Πετρετζίκης: Φωτογραφίζει τον 22 ημερών γιo του

Το πώς περνάει το Σάββατο στο σπίτι του μοιράστηκε ο σεφ με τους ακουλούθους του στο instagram.

Την πιο όμορφη φάση της ζωής του ζει τις τελευταίες ημέρες ο Άκης Πετρετζίκης, αφού έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά.

Η σύντροφος του σεφ, Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι την Παρασκευή 2 Ιουλίου και όπως είναι αναμενόμενο το ζευγάρι από τότε ζει την απόλυτη ευτυχία.

Ο Άκης Πετρετζίκης μπορεί να κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο το μεσημέρι του Σαββάτου θέλησε να μοιραστεί με τους ακολούθους του στο Instagram μια φωτογραφία του νεογέννητου γιου του.

