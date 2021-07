Πολιτική

Διπλωματικές πηγές: Οριστικό “διαζύγιο” της Τουρκίας με τη διεθνή νομιμότητα

Πηγές σχολιάζουν τις αντιδράσεις της Τουρκίας στη δήλωση του ΟΗΕ για τα Βαρώσια και της UNESCO για την Αγία Σοφία.

Η Τουρκία με πρόσφατες ανακοινώσεις που εξέδωσε, δείχνει για μια ακόμα φορά ότι έχει πάρει οριστικό διαζύγιο με τη διεθνή νομιμότητα, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Σημειώνουν πως η Τουρκία απέρριψε τόσο τη δήλωση του Προέδρου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα Βαρώσια όσο και την Απόφαση της Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO για την Αγία Σοφία και τη Μονή της Χώρας.

Αμφότερες, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, ελήφθησαν από χώρες από όλες τις γεωγραφικές περιοχές της υφηλίου, με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, οι οποίες, όμως, εκφράστηκαν κατά τρόπο σαφή υπέρ του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και των διεθνών κανόνων.

Η Τουρκία με τη στάση της, δείχνει για μία ακόμα φορά ότι αγνοεί τους βασικούς κανόνες της Διεθνούς Κοινότητας επιμένοντας στην παραβατική της συμπεριφορά, συνεχίζοντας να αποτελεί τη μειοψηφία του ενός, τονίζουν καταληκτικά οι διπλωματικές πηγές.

