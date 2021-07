Πυροσβεστική: 40 δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ώρο

Κοινωνία

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τις δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Στο "κόκκινο" το Σάββατο 5 Περιφέρειες, προειδοποιεί η ΓΓΠΠ.

Σε 40 ανήλθαν οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το τελευταίο 24ωρο, σε όλη την Ελλάδα, ενώ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε προειδοποίηση για αύριο.

Για την κατάσβεσή τους επιχείρησαν συνολικά 705 πυροσβέστες με 219 οχήματα, 25 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 17 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες Ο.Τ.Α. και μηχανήματα έργου.

Όσον αφορά στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Δ.Ε. Σαρωνικού Δήμου Κορινθίας, είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν αυτή την ώρα 57 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Την επιχείρηση κατάσβεσης συντονίζει ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ενώ με διαταγή του σπεύδει στην περιοχή κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

