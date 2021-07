Κοινωνία

Κορονοϊός - Αντιεμβολιαστές: Διαδήλωση έξω από τη Βουλή (εικόνες)

Συγκεντρώσεις ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις της χώρας.

Χιλιάδες αντιεμβολιαστές, ορισμένοι εκ των οποίων αρνητές του κορονοϊού, συγκεντρώθηκαν στην Ομόνοια και πραγματοποίησαν πορεία προς τη Βουλή.

Προσωρινά διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Σταδίου.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, κάποιοι ανέμιζαν ελληνικές σημαίες και άλλοι είχαν σταυρούς και σύμβολα της Ορθοδοξίας.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε νωρίτερα και στο Θησείο, με τους συμμετέχοντες να κάνουν λόγο για “υγειονομικό απαρτχάιντ”.

Πλήθος κόσμου συμμετείχε σε συγκέντρωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με την Αστυνομία να παρακολουθεί διακριτικά, προκειμένου να μην υπάρξουν έκτροπα.

Βίντεο: thestival.gr

Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από διαδικτυακό κάλεσμα και σε άλλες πόλεις της χώρας.

