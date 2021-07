Οικονομία

Μύκονος: “Πάρτι” φοροδιαφυγής με τις βίλες, αποκάλυψε η ΑΑΔΕ

Φοροδιαφυγή-“μαμούθ” με αδήλωτα ενοίκια και μεσιτικά-“φαντάσματα”.

Τεράστιας έκτασης φοροδιαφυγή αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για γραφεία που είναι κρυμμένα σε διαμερίσματα σε διάφορες περιοχές των νοτίων Προαστίων και του κέντρου της Αθήνας, με ΑΦΜ του κεντρικού γραφείου στην Αθήνα και με υποκαταστήματα στη Μύκονο. Τα γραφεία αυτά εκμεταλλεύονται βίλες πολυτελείας, εισπράττοντας χρήματα από αλλοδαπούς ενοικιαστές.

Κατόπιν έρευνας από έμπειρους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, οι οποίοι προσποιούμενοι τους αλλοδαπούς πελάτες ενοικίασης βίλας, κατάφεραν πρώτα να εντοπίσουν τα κρυμμένα γραφεία, σε διαμερίσματα, σε απομονωμένες περιοχές της Μυκόνου. Κατά τη συντονισμένη έφοδο των ελεγκτών στα διαμερίσματα - γραφεία, κατασχέθηκαν λίστες πελατών, που κατέβαλαν υπέρογκα χρηματικά ποσά, αλλά και λίστες με τους ιδιοκτήτες των βιλών της Μυκόνου.

Επίσης, κατασχέθηκαν ανεπίσημες καταστάσεις, που περιγράφουν τα στοιχεία Ελλήνων και ξένων πελατών, στοιχεία 17 βιλών, ημέρες διαμονής και ποσά, που φτάνουν έως και τα 180.000 ευρώ για κάθε βίλα, για ενοικίαση 10 ημερών. Δηλαδή, 18.000 ευρώ την ημέρα, αδήλωτα.

Επίσης, σε άλλα γραφεία - διαμερίσματα στη Μύκονο, κατασχέθηκαν ανεπίσημες καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία 30 βιλών, με ποσά που φτάνουν μέχρι και τα 170.000 ευρώ για κάθε βίλα, για ενοικίαση τριών ημερών (57.000 ευρώ ημερησίως), ή, σε άλλες περιπτώσεις, 60.000 ευρώ η βίλα για 5 ημέρες (12.000 ευρώ την ημέρα).

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, με απόλυτη μυστικότητα και ταχύτατη επεξεργασία των κατασχεθέντων καταστάσεων, καταλόγισαν τις πρώτες 6 παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων, συνολικής αξίας 285.000 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, καταλόγισαν 5 παραβάσεις μη έκδοσης Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) συνολικής αξίας 125.000 ευρώ και σε τρίτη περίπτωση, 2 παραβάσεις μη έκδοσης ΑΠΥ, συνολικής αξίας 410.000 ευρώ.

Η έρευνα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ συνεχίζεται, ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος, ώστε να ερευνηθεί αν οι ιδιοκτήτες των βιλών δήλωναν τα εισπραχθέντα εισοδήματα των 47 βιλών. Θα ακολουθήσει περαιτέρω επεξεργασία όλων των κατασχεθέντων στοιχείων και, μέσω της μεθοδολογίας των διασταυρωτικών ελέγχων, θα βρεθούν τα στοιχεία των καταθετών και ιδιοκτητών των βιλών.

Σε συνδυασμό με την ενισχυμένη τεχνογνωσία των στελεχών της ΑΑΔΕ, αναμένονται περαιτέρω αποκαλύψεις μεγάλων ποσών φοροδιαφυγής.

