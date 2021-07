Κόσμος

Εισβολή στην Κύπρο: Σπάνια βίντεο από το 1974

Εικόνες ντοκουμέντο από την εισβολή. Ανατριχίλα προκαλούν οι σειρήνες που ηχούν

Του Χρήστου Μαζανίτη

20 Ιουλίου 1974. Οι Σειρήνες ηχούν. Ο Αττίλας πραγματοποιεί την πρώτη φάση εισβολής στις βόρειες ακτές της Κύπρου. Είναι αρχή της διχοτόμησης της νήσου.

Στο σπάνιο οπτικό υλικό της γαλλικής τηλεόρασης αποτυπώνονται μεταξύ άλλων στιγμές από την εγκατάλειψη της Ακανθούς, την ιστορία μιας οικογένειας από την Τρεμετουσιά, τον συνοικισμό των προσφύγων σε τσαντίρια στην Ορμήδεια, την είσοδο των Τούρκων στην Αχνα και τη διάσωση ηλικιωμένης, που είχε μείνει στην Αχνα μόνη της.

Σε άλλο σπάνιο οπτικό υλικό από το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC Κύπριοι στρατιώτες, που βρίσκονται αιχμάλωτοι στα Άδανα της Τουρκίας, μιλούν υπό την απειλή Τούρκων στρατιωτών για το πόσο καλοί είναι οι Τούρκοι μαζί τους.

«Είμαι από την Λευκωσία. Είμαι παντρεμένος κι έχω δύο παιδιά, ένα αγόρι και μία κόρη. Αιχμαλωτίστηκα στις 14 Αυγούστου (1974) και μέχρι τώρα είμαστε περισσότερο από ευχαριστημένοι εδώ, από την μεταχείριση, ιατρική φροντίδα, τροφή και ξεκούραση», δήλωνε φυλακισμένος Κύπριος στρατιώτης.

«Ήμουν στο πεδίο της μάχης. Πιάστηκα στις 22 Ιουλίου. Και μεταφέρθηκα εδώ στις 30 Ιουλίου. Έκτοτε μας συμπεριφέρονται καλά…» δήλωσε άλλος Κύπριος στρατιώτης, που απάντησε σε ερώτηση του δημοσιογράφου πως «ναι, μας συμπεριφέρονται καλά, και θέλω να ευχαριστήσω εδώ τους Τούρκους».

Μετά και την δεύτερη επιχείρηση του Αττίλα, στις 14 Αυγούστου 1974, οι Τούρκοι κατέλαβαν το 36,2% της νήσου. Εκτόπισε 120.000 Κύπριους, άλλες 20.000 παρέμειναν εγκλωβισμένοι, ενώ συνολικά σκοτώθηκαν περίπου 3 χιλιάδες Ελληνοκύπριοι.

«Από το 1983 μέχρι σήμερα, η Τουρκία είναι η μόνη χώρα παγκοσμίως που αναγνωρίζει το ψευδοκράτος των κατεχομένων. Παρά την διεθνή απομόνωση μέχρι σήμερα, η Τουρκία επιμένει στην παραβίαση των διεθνών συνθηκών και της παράνομης κατοχής», σημειώνει ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1, Κωνσταντίνος Φίλης.

