Επεισόδια σε διαδήλωση με αντιεμβολιαστές (εικόνες)

Σε “πεδίο μάχης” μετατράπηκαν, το βράδυ του Σαββάτου, οι δρόμοι γύρω από τη Βουλή.

Βίαια επεισόδια, με μολότοφ και χημικά, συγκλόνισαν το βράδυ του Σαββάτου, το κέντρο της Αθήνας, έπειτα από την πορεία που πραγματοποίησαν αντιεμβολιαστές προς τη Βουλή.

Ορισμένοι θερμοκέφαλοι εκτόξευσαν αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με χημικά, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε δράση η ΑΥΡΑ της Αστυνομίας που απώθησε τους διαδηλωτές με ρίψεις νερού.

Η ένταση συνεχίστηκε για αρκετή ώρα στους δρόμους γύρω από τη Βουλή, έως ότου οι διαδηλωτές υποχωρήσουν προς τα Προπύλαια.

