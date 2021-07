Life

Άντζελα Γκερέκου για κηδεία Τόλη Βοσκόπουλου: Διευκρινίσεις για τα έξοδα

Με μία ανάρτηση στα social media, θέλησε να βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους...

Τρεις ημέρες μετά την κηδεία του Τόλη Βοσκόπουλου, η Άντζελα Γκερέκου, μέσω ανάρτησης που έκανε στο Facebook, ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν στο “τελευταίο αντίο” στον σύζυγό της, αλλά ξεκαθάρισε πως η κηδεία έγινε με έξοδα της οικογένειας του αείμνηστου τραγουδιστή.

«Η σύζυγος και η κόρη του Τόλη Βοσκόπουλου θα ήθελαν να σας ευχαριστήσουν για την τεράστια αγάπη, συμπαράσταση και παρουσία σας στο τελευταίο ταξίδι του αγαπημένου μας Τόλη. Σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν εκεί! Επίσης ευχαριστούμε τον δήμο Αθηναίων που τιμής ένεκεν μας παραχώρησε για τρία χρόνια τον χώρο ενταφιασμού στο Α΄ Κοιμητήριο ως αναγνώριση της καλλιτεχνικής προσφοράς του.

Επειδή δημιουργήθηκαν κάποιες παρανοήσεις θα θέλαμε εδώ να αποσαφηνίσουμε σε όλα τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η οικογένεια επέλεξε να καλύψει η ίδια όλα τα έξοδα της κηδείας. Εκτός από την προσφορά του δήμου Αθηναίων, δεν υφίσταται ουδεμία άλλη δημόσια δαπάνη. Σας ευχαριστούμε όλους για τις ευχές και την συμπαράσταση σας», έγραψε η Άντζελα Γκερέκου.

