Κοινωνία

Πανελλήνιες: Η πρώτη Σοφία Βάγια βραβεύτηκε από τον Μαργαρίτη Σχοινά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγο πριν από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν βράβευσε την αριστούχο των φετινών εξετάσεων.

Τη Σοφία Βάγια – η οποία πρώτευσε στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις και εισάγεται πρώτη στη Νομική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – συνάντησε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς.

Κατά τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, ο κ. Σχοινάς, αφού συνεχάρη τη Σοφία Βάγια για την επιτυχία της, της παρέδωσε το ευρωπαϊκό βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ», που τον Οκτώβριο του 2020 είχε απονεμηθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus.

Σε συνεννόηση με την οργανωτική Επιτροπή του βραβείου, ο αντιπρόεδρος ανακοίνωσε ότι ο πρώτος των πρώτων στις Πανελλαδικές εξετάσεις κάθε χρόνο θα είναι ο θεματοφύλακας του συγκεκριμένου βραβείου, ώστε να τονισθεί η ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης και η συμβολική σημασία της ευρωπαϊκής κινητικότητας στην διαμόρφωση ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης (European Education Area) μέχρι το 2025 που αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Αντιπρόεδρος, στο πρόσωπο της Βάγιας, χαιρέτισε επίσης, όλες και όλους που συμμετείχαν στις εξετάσεις και - ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα - τους προέτρεψε να κυνηγήσουν με πείσμα και όρεξη τα όνειρα τους με τη στήριξη των προγραμμάτων και των ευκαιριών που προσφέρει η ΕΕ στους νέους. «Ζεστή συνάντηση με την Σοφία Βάγια και τους γονείς της λίγο πριν την τελετή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Άξια η πρωτιά της Σοφίας αλλά και η προσπάθεια όσων - ανεξαρτήτως αποτελέσματος - συμμετείχαν στις Πανελλαδικές. Να κυνηγήσουν με πείσμα και όρεξη τα όνειρα τους» έγραψε στο Twitter ο Μ. Σχοινάς.

Ζεστή συνάντηση με την Σοφία Βάγια και τους γονείς της λίγο πριν την τελετή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.



/Αξια η πρωτιά της Σοφίας αλλά και η προσπάθεια όσων - ανεξαρτήτως αποτελέσματος - συμμετείχαν στις Πανελλαδικές. Να κυνηγήσουν με πείσμα και όρεξη τα όνειρα τους. pic.twitter.com/vkkAzvFOus — Margaritis Schinas (@MargSchinas) July 24, 2021

Στη διάρκεια της συνάντησης, η Σοφία συνοδευόταν από τους γονείς της, Ευάγγελο Βάγια και Αλεξάνδρα Χατζημιχαήλογλου. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Αντιπρόεδρος συνόδευσε την Σοφία στη δεξίωση της Προέδρου της Δημοκρατίας για την 47η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Άντζελα Γκερέκου για κηδεία Τόλη Βοσκόπουλου: Διευκρινίσεις για τα έξοδα

Μύκονος: “Πάρτι” φοροδιαφυγής με τις βίλες, αποκάλυψε η ΑΑΔΕ

Αυλίδα: πνίγηκε 5χρονη στη θάλασσα