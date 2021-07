Κοινωνία

Έκρηξη στη Βάρη

Ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί έξω από γραφεία εταιρείας.

Έκρηξη σημειώθηκε, αργά το βράδυ του Σαββάτου, έξω από τα γραφεία εταιρείας πετρελαιοειδών στην περιοχή της Βάρης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί στο σημείο, εξερράγη, λίγο μετά τις 22:30, έξω από το κτήριο της εταιρείας, στην οδό Καποδιστρίου.

Στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

