Κορονοϊός: Διαδηλώσεις και επεισόδια με αρνητές σε Ιταλία – Γαλλία (εικόνες)

Πλήθος κόσμου «πλημμύρισε» κεντρικά σημεία της Ρώμης και του Παρισιού, διαμαρτυρόμενο για τα μέτρα κατά του κορονοϊού.

Η μισή πλατεία του Λαού στην Ρώμη γέμισε σήμερα το απόγευμα με αρνητές του κορονοϊού, αντιεμβολιαστές και πολέμιους του «πράσινου πάσου» για εμβολιασμένους.

Τα κύρια συνθήματα που ακούστηκαν ήταν κατά του πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι, του υπουργού Υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα και του «πάσου» που θα επιτρέπει την πρόσβαση σε ιδιωτικούς και δημόσιους κλειστούς χώρους.

Δεν σημειώθηκαν επεισόδια με την αστυνομία, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των διαδηλωτών (ορισμένοι και με μικρά παιδιά) δεν φορούσε μάσκα.

Στο μεταξύ, μετά την έκκληση του πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι υπέρ των εμβολιασμών, τα ραντεβού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας το τελευταίο εικοσιτετράωρο αυξήθηκαν μέχρι και 200%.

Τα νέα κρούσματα κορονοϊού στην χώρα, τέλος, σήμερα είναι 5.140. Σε σύνολο 258.929 διαγνωστικών τεστ, το 2% προέκυψε θετικό και 5 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους.

Γαλλία: Συγκρούσεις αρνητών με την αστυνομία

Διαδηλωτές κατά του εμβολιασμού και κατά των περιορισμών για την Covid-19 συγκρούστηκαν με τη γαλλική αστυνομία στο κέντρο του Παρισιού σήμερα, με τις μονάδες αντιμετώπισης ταραχών να κάνουν χρήση δακρυγόνων, μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα.

Πλάνα έδειξαν την αστυνομία να προσπαθεί να απωθήσει διαδηλωτές κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Σεντ Λαζάρ της πρωτεύουσας αφού οι διαδηλωτές έσπρωξαν αστυνομική μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο αστυνομικοί.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν ισχυρή αστυνομική παρουσία στους δρόμους της πόλης. Συμπλοκές ανάμεσα στην αστυνομία και διαδηλωτές ξέσπασαν επίσης στη λεωφόρο Ηλυσίων Πεδίων, όπου έγινε χρήση δακρυγόνων και η κυκλοφορία σταμάτησε.

Σε μια άλλη διαδήλωση που είχαν καλέσει ακροδεξιοί πολιτικοί στο δυτικό Παρίσι, διαδηλωτές που αντιτίθενται στα μέτρα κατά του νέου κορονοϊού κρατούσαν πανό που έγραφαν "Σταματήστε τη δικτατορία".

Εκτός του Παρισιού, διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες πόλεις της χώρας όπως στη Μασσαλία, το Μονπελιέ, τη Νάντη και την Τουλούζη.

Την περασμένη εβδομάδα, περίπου 114.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη τη χώρα κατά των μέτρων, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Χθες Παρασκευή, η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε κυβερνητικό νομοσχέδιο που προβλέπει την επέκταση του υγειονομικού πιστοποιητικού (ολοκλήρωση του εμβολιαστικού σχήματος, νόσηση ή αρνητικό τεστ Covid-19) και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών.

Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει τώρα να εγκριθούν και από τη Γερουσία.

