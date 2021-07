Κοινωνία

Σύνταγμα: προσαγωγές για τα επεισόδια με αντιεμβολιαστές (εικόνες)

Διδηλωτές πέταξαν μάρμαρα, πέτρες, φωτοβολίδες και μολότοφ κατά των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σε 25 προσαγωγές προχώρησε η ΕΛΑΣ για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ, σε συγκέντρωση αντιεμβολιαστών, στο Σύνταγμα, σύμφωνα με όσα αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Ορισμένοι θερμοκέφαλοι εκτόξευσαν αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με χημικά, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε δράση η ΑΥΡΑ της Αστυνομίας που απώθησε τους διαδηλωτές με ρίψεις νερού. Η ένταση συνεχίστηκε για αρκετή ώρα στους δρόμους γύρω από τη Βουλή, αλλά στη συνέχεια οι διαδηλωτές υποχώρησαν προς τα Προπύλαια.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ αναφέρει τα εξής:

"Το Σάββατο 24 Ιουλίου 2021 και ώρα 19.00, μετά από κάλεσμα σε ιστοσελίδα για συγκέντρωση, με κεντρικό σύνθημα "όχι στις υποχρεωτικότητες, στους εκβιασμούς, τις απολύσεις και τους διαχωρισμούς", πραγματοποιήθηκε συνάθροιση 4.500 περίπου ατόμων στην πλατεία Ομονοίας. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία μέσω των οδών Σταδίου, Β. Γεωργίου στην πλατεία Συντάγματος, όπου κατέλαβαν το οδόστρωμα της Λ. Αμαλίας προκαλώντας παρακώλυση της κυκλοφορίας.

Μετά από 40 λεπτά είχαν παραμείνει συγκεντρωμένα περίπου 1.500 άτομα στην πλατεία Συντάγματος και στο οδόστρωμα της Λ. Αμαλίας, αγνοώντας τις εκκλήσεις - προειδοποιήσεις του επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων να αποχωρήσουν από το οδόστρωμα, προκειμένου να διεξαχθεί ανεμπόδιστα η κυκλοφορία των οχημάτων που είχε διακοπεί.

Ξαφνικά ικανός αριθμός των συγκεντρωμένων προέβη σε ρίψη μάρμαρων, πετρών, φωτοβολίδων και εκρηκτικών μολότοφ κατά των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν έμπροσθεν του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην απώθηση των συγκεντρωμένων, με ρίψεις νερού και περιορισμένη χρήση δακρυγόνων. Για το ανωτέρω συμβάν πραγματοποιήθηκαν είκοσι πέντε προσαγωγές. Προανακρίσεως επιλαμβάνονται η Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών και η Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής".

