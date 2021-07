Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: Στα ημιτελικά του μονού σκιφ ο Ντούσκος

Ο Γιαννιώτης σκιφίστας πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση, αφού παρέμεινε πρώτος στα 500 και 1.000 μέτρα.

Μια θέση στον τελικό του απλού σκιφ θα διεκδικήσει ο Στέφανος Ντούσκος στους 32ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Γιαννιώτης σκιφίστας πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση, αφού παρέμεινε πρώτος, στα 500, τα 1.000, έμεινε δεύτερος πίσω από τον Νορβηγό Κγιέτιλ Μπορτς στα 1.500 μέτρα, για να περάσει δεύτερος και τη γραμμή του φίνις με χρόνο 7:12.77 και να προκριθεί στα ημιτελικά του αγωνίσματος.

Ο πρώτος Κγιέτιλ Μπορτς από τη Νορβηγία τερμάτισε στην πρώτη θέση με χρόνο 7:10.97, ενώ ως τρίτος της 1ης προημιτελικής σειράς προκρίθηκε ο Ιταλός Αλμπέρτο Τζενάρο ντι Μάουρο, με χρόνο 7:26.25.

Θέσεις κατάταξης θα διεκδικήσουν ο 4ος Κουεντίν Αντονιέλι από το Μονακό (7:29.99), ο 5ος Αμπντελχαλέκ Ελμπάνα από την Αίγυπτο (7:32.86) και ο 6ος Χουσέιν Αλιρέζα από τη Σαουδική Αραβία (8:35.05).

