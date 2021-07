Κόσμος

Κορονοϊός - Κονγκό: Αστυνομικός σκότωσε φοιτητή επειδή δεν φορούσε μάσκα

Φοιτητής έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικού στη ΛΔ Κονγκό. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες για το τραγικό περιστατικό.

Φοιτητής έπεσε νεκρός χθες Σάββατο στην Κινσάσα από πυρά αστυνομικού που τον κατηγόρησε ότι δεν φόραγε μάσκα κατά τη διάρκεια γυρίσματος βίντεο, την ώρα που η ΛΔ Κονγκό είναι αντιμέτωπη με τρίτο κύμα της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ανέφεραν σήμερα αυτόπτες μάρτυρες και μέσα ενημέρωσης της αφρικανικής χώρας.

«Ο συμφοιτητής μας Ονορέ Σαμά, σπουδαστής στο πανεπιστήμιο της Κινσάσας, γύριζε βίντεο στο πλαίσιο πρακτικής στην κωμωδία. Αστυνομικός απαίτησε να φοράει μάσκα κατά τη διάρκεια του γυρίσματος», αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο φοιτητής Πασιάν Οντιά, παρών όταν εκτυλίχθηκε το επεισόδιο.

«Παρά τις εξηγήσεις που του έδωσε και παρότι του έδειξε τη μάσκα του, ο αστυνομικός, εξοργισμένος διότι μάλλον περίμενε να του δοθούν χρήματα, τον κατηγόρησε πως πρόβαλε αντίσταση και τον πυροβόλησε εξ επαφής», πρόσθεσε.

Παρόμοιες μαρτυρίες συγκεντρώθηκαν από τον ραδιοφωνικό σταθμό Top Congo, που έχει μεγάλη ακροαματικότητα, και ειδησεογραφικούς ιστότοπους.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική στη χώρα, επί ποινή προστίμου 10.000 φράγκων Κονγκό (κάπου 4 ευρώ). Όμως στην Κινσάσα, αστυνομικοί κατηγορούνται συχνά ότι παρενοχλούν πολίτες και ότι ενθυλακώνουν τα ποσά των προστίμων χωρίς να εκδίδουν βεβαιώσεις παράβασης και είσπραξης προστίμων.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα επιδημιολογικά δεδομένα, ως προχθές Παρασκευή η ΛΔ Κονγκό είχε καταγράψει 1.021 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 47.786 κρουσμάτων του SARS-CoV-2.

Από τη 10η Ιουλίου, η εκστρατεία ανοσοποίησης έχει ανασταλεί στη χώρα των 92 εκατομμυρίων κατοίκων, καθώς το διαθέσιμο στοκ των εμβολίων της αγγλοσουηδικής φαρμακευτικής AstraZeneca ξεπέρασε την ημερομηνία λήξης.

