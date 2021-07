Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τα δάκρυα της Ντουντουνάκη για τον αποκλεισμό (βίντεο)

Δύο μήνες μετά την κατάκτηση του χρυσού στο Ευρωπαϊκό κολύμβησης της Βουδαπέστης, η 26χρονη Χανιώτισσα έχασε το εισιτήριο για τον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το τελείωμα της καλύτερης χρονιάς στην ως τώρα καριέρα της, βρήκε την Άννα Ντουντουνάκη δακρυσμένη.

Δύο μήνες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 100μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης της Βουδαπέστης με πανελλήνιο ρεκόρ, η 26χρονη Χανιώτισσα βελτίωσε ακόμη περισσότερο το χρόνο της (57.25), αλλά για έξι εκατοστά του δευτερολέπτου έχασε το εισιτήριο για τον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Ένας αποκλεισμός πικρός, που δεν την αφήνει να χαρεί όσο θα ήθελε τις μεγάλες επιτυχίες της.

«Έδωσα ό,τι περισσότερο είχα σε αυτή την κούρσα. Χαίρομαι που έκανα ένα πανελλήνιο ρεκόρ σε πρωινό ημιτελικό, στενοχωριέμαι που αυτό δεν ήταν αρκετό, για πολύ λίγο, για να μπω στην οκτάδα», δήλωσε η Ντουντουνάκη μετά την κούρσα της και συνέχισε: «Αλλά σίγουρα δεν μπορώ να είμαι αχάριστη, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Η Ολυμπιακή προετοιμασία ξεκίνησε με δύο στόχους: ένα μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό και μία θέση στην οκτάδα στους Ολυμπιακούς. Πέτυχα τον ένα στόχο και με το παραπάνω, έχασα τον άλλο για λίγο. Αυτά έχει η ζωή. Χαίρομαι που τουλάχιστον και στα δύο έδωσα τον καλύτερο εαυτό μου».

