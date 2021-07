Οικονομία

Κατώτατος μισθός - Χατζηδάκης: Τη Δευτέρα οι αποφάσεις

Τη Δευτέρα, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα ληφθεί η απόφαση για τον κατώτατο μισθό, δήλωσε ο υπουργός Εργασίας. Τι είπε για τις εκκρεμείς συντάξεις.

Τη Δευτέρα, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα ληφθεί η απόφαση για τον κατώτατο μισθό, δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Χατζηδάκης, ανέφερε ότι «με βάση όσα προβλέπει ο νόμος, οι κοινωνικοί εταίροι τοποθετήθηκαν. Και οι μικρομεσαίοι, η ΕΣΕΕ και η ΓΣΕΒΒΕ, τάσσονται υπέρ του «παγώματος» του μισθού επειδή έχει μεσολαβήσει μια ύφεση 8,2% πέρυσι. Η ΓΣΕΕ τάσσεται υπέρ μιας αύξησης από τα 650 ευρώ στα 751 ευρώ για λόγους στήριξης των εργαζομένων. Η κυβέρνηση έχει σταθμίσει όλα τα δεδομένα, βλέπει και τι έχει μεσολαβήσει και την προοπτική της οικονομίας και θα κινηθεί με έναν τρόπο συνετό και δίκαιο», σημείωσε.

Διπλασιάστηκε ο ρυθμός απονομής των συντάξεων

Σε ό,τι αφορά στις εκκρεμείς συντάξεις, ανέφερε ότι έχει διπλασιαστεί ο ρυθμός απονομής τους, καθώς το καλοκαίρι του 2019, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας η ΝΔ, έβγαιναν 10.000-11.000 συντάξεις τον μήνα και τώρα έχουν φτάσει στις 20.000. «Στόχος είναι σε 3-4 μήνες από τώρα να πάμε στις 30.000 συντάξεις και σε αυτό θα μας βοηθήσει ένα κέντρο του ΕΦΚΑ, που ολοκληρώνεται τώρα, για τη διαδοχική ασφάλιση», επισήμανε.

Ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότι από την ερχόμενη Πέμπτη θα ξεκινήσει τη λειτουργία του του το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών του υπουργείου Εργασίας, το οποίο θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση και θα στελεχώνεται από εκπαιδευμένους υπαλλήλους που θα δίνουν άμεσες απαντήσεις. «Για πιο εξειδικευμένες απαντήσεις θα λειτουργούν υποστηρικτικά γραφεία στους οργανισμούς του υπουργείου», πρόσθεσε. Πάντως, σε πλήρη λειτουργία θα τεθεί τον Σεπτέμβριο.

