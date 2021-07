Κοινωνία

Ηράκλειο: αγωνία για ζευγάρι που χάθηκε με βάρκα

Λόγω ισχυρών ανέμων φαίνεται ότι το σκάφος τους αναποδογύρισε και το ζευγάρι βρέθηκε στη θάλασσα.

Συναγερμός έχει σημάνει στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου για ένα ζευγάρι που αγνοείται από το Σάββατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι, ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής και μία αλλοδαπή γυναίκα, βγήκε με βάρκα στα ανοιχτά, στην συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, ωστόσο λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν, η βάρκα αναποδογύρισε και το ζευγάρι βρέθηκε στη θάλασσα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση από χθες. Συμμετέχουν τρία ιδιωτικά σκάφη, ένα του Λιμενικού, ένα φορτηγό πλοίο και λενα δεξαμενόπλοιο που βρίσκονται στα ανοιχτά, ενώ χθες πραγματοποιούσε έρευνες και ελικόπτερο και πιθανόν να συμμετέχει και σήμερα στην επιχείρηση. Στο σημείο πνέουν άνεμοι έντασης 6-7 μποφόρ.

Στους Καλούς Λιμένες βρίσκονται με αγωνία για την εξέλιξη των ερευνών και οι οικείοι του άνδρα που αγνοείται, ο οποίος είναι Έλληνας και ζει μόνιμα στο Βερολίνο.

