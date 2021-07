Life

Μίνα Σουβάρι: Από τα 12 ήμουν θύμα επαναλαμβανόμενης σεξουαλικής κακοποίησης

Βιάστηκε σε ηλικία μόλις 12 χρόνων και έως τα 20 της χρόνια ζούσε την σεξουαλική και συναισθηματική κακοποίηση.

Η ηθοποιός Μίνα Σουβάρι που πρωταγωνίστησε στην ταινία «American Beauty» αποκάλυψε ότι για χρόνια είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ έκανε και χρήση ναρκωτικών.

Η ηθοποιός, σύμφωνα με το περιοδικό People αναφέρεται με λεπτομέρειες για τις τραυματικές εμπειρίες που έζησε στο νέο της βιβλίο με τίτλο: «The Great Peace: A Memoir», οι οποίες ξεκίνησαν όταν βιάστηκε σε ηλικία μόλις 12 χρόνων. «Από τα 12 έως τα 20 μου χρόνια ήμουν θύμα επαναλαμβανόμενης σεξουαλικής κακοποίησης» αναφέρει στο βιβλίο της η, 42χρονη σήμερα, ηθοποιός.

Στο βιβλίο της περιγράφει ότι στα 12 της χρόνια μετακόμισε με την οικογένειά της στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας και ως το «νέο κορίτσι» στην πόλη «προσπαθούσε να ταιριάξει» στο καινούριο περιβάλλον. Στη συνέχεια γράφει πως ένας φίλος από τα μεγαλύτερα αδέλφια της, τον οποίο αναφέρει με τα αρχικά «Κ. Τζ.» την πίεζε να κάνει σεξ, αλλά αυτή το αρνήθηκε. Ωστόσο μόλις έναν μήνα πριν τα 13α της γενέθλια η Σουβάρι γράφει ότι ο Κ. Τζ. την οδήγησε σε ένα δωμάτιο και τη βίασε. «Ένα μέρος μου πέθανε εκείνη την ημέρα. Με χρησιμοποίησε, διασκέδασε μαζί μου και μετά με απέρριψε. Με φώναξε πόρνη», θυμάται η Σουβάρι και προσθέτει ότι αυτό την οδήγησε στο να μην έχει υγιή σεξουαλική ζωή. Η Σουβάρι παραδέχτηκε ότι ένιωθε ντροπή και κατηγορούσε τον εαυτό της ότι αυτή το «επέτρεψε να συμβεί».

Στα 15 της μετακόμισε στο Χόλιγουντ για να ακολουθήσει την ηθοποιία. Όπως αναφέρει το περιοδικό, ο τότε μάνατζερ της, τον οποίο πίστευε ότι είναι φίλος και προστάτης της ήθελε να έχει σεξουαλική σχέση μαζί της. «Μέχρι τότε η οικογένειά μου είχε σχεδόν καταρρεύσει», γράφει η Σουβάρι. «Η μητέρα μου είχε μετακομίσει και ήθελε να βρει τον εαυτό της και ο πατέρας μου [που ήταν πολύ μεγαλύτερος] ήταν σε ψυχική και σωματική παρακμή. Δεν ένιωθα ότι είχα άλλες επιλογές ή ότι μου άξιζε μια ζωή διαφορετική» εξιστορεί. Έτσι άρχισε να πηγαίνει σε διάφορα πάρτι και να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Στα 17 της σύναψε σχέση με έναν άντρα που στο βιβλίο της τον αναφέρει με το όνομα «Τάιλερ». Καθ' όλη τη διάρκεια της τριετούς σχέσης τους, η ηθοποιός γράφει ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά και συναισθηματικά από αυτόν. Αντίθετα με την προσωπική της ζωή η καριέρα της είχε απογειωθεί, από τη συμμετοχή της στην ταινία «American Pie» μέχρι τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο «American Beauty». «Ήταν μια όμορφη εμπειρία, που μου δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψω και να εκφραστώ, ήταν ότι χρειαζόμουν για να σωθώ», είπε, αναλογιζόμενη εκείνη την εποχή. Ωστόσο, είπε ότι «ζούσε μια διπλή ζωή».

«Κάθε φορά που πήγαινα σε ένα σετ. Κάθε φορά που έδινα συνέντευξη, έπαιζα όλη την ώρα. Ήταν ένας άλλος ρόλος που έπαιζα. Ότι ήμουν καλά», εξήγησε, προσθέτοντας ότι «λειτουργούσε τόσο στην εξωτερική μου εικόνα όσο και εσωτερικά στην απεγνωσμένη μου προσπάθεια να θεραπευτώ». Στη συνέχεια του βιβλίου της η ηθοποιός αναφέρεται στον αγώνα που έδωσε να σταματήσει τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών, στους γάμους της και στην απόκτηση του πρώτου της παιδιού τον περασμένο Απρίλιο με τον Μάικλ Χόουπ.

