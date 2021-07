Πολιτική

Αναστασιάδης σε Τουρκία: Κόκκινη γραμμή οι παράμετροι του ΟΗΕ

«Δεν τίθεται θέμα να δεχτώ προαπαιτούμενα για να πάω σε συνομιλίες» τονίζει σε συνέντευξή του ο Κύπριος Πρόεδρος.

«Η οποιαδήποτε κίνηση αποδοχής των αξιώσεων της Άγκυρας και του εκπροσώπου της στα κατεχόμενα, θα είναι εκτροπή από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των όρων εντολής του ΓΓ του ΟΗΕ. Θα πρέπει να υπάρξει μια λύση που να στηρίζεται στα ψηφίσματα, να οδηγεί σε λειτουργικό, βιώσιμο και ομόσπονδο κράτος. Βιώσιμο και λειτουργικό και όχι θνησιγενές και να οδηγεί σε αυτό που η Τουρκία έκανε ξεκάθαρο και με τις προτάσεις που κατέθεσε στην Ατυπη Διάσκεψη στη Γενεύη», δηλώνει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σε συνέντευξη που παραχωρεί στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος της Κύπρου», ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρεται στις πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας στην Αμμόχωστο και ιδίως στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων, στον ρόλο του ΓΓ του ΟΗΕ και τα ψηφίσματα του ΣΑ, ενώ στέλνει μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα για την στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό:

«Το έχω καταστήσει σαφές ότι δεν τίθεται θέμα να δεχτώ προαπαιτούμενα για να πάω σε συνομιλίες. Από την ώρα που όπως ζητούν, θα γίνει αναγνώριση κυριαρχικής ισότητας ή κυριαρχία ενός παράνομου μορφώματος, οι συνομιλίες θα είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Στόχος τους είναι τα δύο κράτη. Πού θα κάνουν υποχωρήσεις; Στα στρατεύματα; Αφού θα είναι κυρίαρχο κράτος θα μπορούν να φιλοξενούν όποιους θέλουν. Στο θέμα των εγγυήσεων; Θα πούν ότι οι εγγυήσεις είναι μόνο για το δικό τους κρατίδιο, αλλά την ίδια ώρα δεν θα παύουν να να αποτελούν απειλή για το άλλο κρατίδιο. ‘Η στα θέματα των εδαφικών αναπροσαρμογών για τα οποία βλέπουμε πώς συμπεριφέρονται σήμερα στην Αμμόχωστο; Δεν θα αποδεχθούν την οποιαδήποτε εδαφική αναπροσαρμογή με αποτέλεσμα να οδηγήσουν σε αδιέξοδο. Θα είναι τέτοιες οι αξιώσεις τους όσον αφορά τους τρόπους διακυβέρνησης που θα οδηγήσουν σε μια λύση μη λειτουργική για να είναι καταδικασμένη να καταρρεύσει».

Σε ό,τι αφορά την Αμμόχωστο ο Ν. Αναστασιάδης λέει χαρακτηριστικά: «Από την πρώτη στιγμή είχαμε αντιδράσει και κρούσαμε τον κώδωνα του κινδύνου. Επισημαίναμε παντού και από τα πρώτα βήματα πως οι ενέργειες και οι αποφάσεις τους προετοίμαζαν μια νέα πολιτική όσον αφορά και τις εδαφικές αναπροσαρμογές αλλά και την μορφή λύσης του κυπριακού προβλήματος. Δεν περιοριστήκαμε σε καταγγελίες. Είναι σωρεία ενεργειών που έκτοτε έγιναν, αλλά δυστυχώς εις ώτα μη ακουόντων, του ΓΓ μη εξαιρουμένου ή των εδώ αντιπροσώπων του που τον ενημέρωναν κατά τρόπο που δεν ήταν αντικειμενικός».

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σημειώνει, επίσης, ότι δεν βλέπει να αναφέρεται στην έκθεση του του ΓΓ του ΟΗΕ έστω ως πρόθεση να συγκαλέσει συνομιλίες. Και τονίζει ότι: «Εκεί όπου λείπει η αντικειμενικότητα από την έκθεση του ΓΓ και δεν διστάζω να το πώ είναι εκεί που καταγράφει ότι οι εγγυήτριες δυνάμεις ήταν θετικές, κάτι που είναι εντελώς ξένο προς την πραγματικότητα, αφού η Τουρκία επέμενε στη διατήρηση των εγγυήσεων με δικαίωμα αναθεώρησης και όχι με ημερομηνία κατάληξης, ενώ η Ελλάδα ήθελε την κατάργηση των εγγυήσεων και την αποχώρηση των στρατευμάτων. Συνεπώς, έπρεπε να αποδεχθώ κάτι που θα μετέτρεπε την Κύπρο ή τους Τουρκοκύπριους ως ελεγχόμενο μέρος της Τουρκίας; Ενδεχομένως να επέτρεπαν να λειτουργήσει για κάποιο χρονικό διάστημα το συστημα, αλλά ό,τι συνέβη με την ανάδειξη του Τατάρ, θα γινόταν εν συνεχεία για ανατροπή ή μη λειτουργία του κράτους και ως αποτέλεσμα θα ήταν η κατάρρευση».

Τέλος, ο κ.Αναστασιάδης επισημαίνει ότι υπάρχουν όρια: «Πιστεύω ότι σταδιακά και με τα διαβήματα που γίνονται αλλά και τις αυθαιρεσίες του Ερντογάν, εκτιμώ ότι κάποια στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος είτε θα υποχρεωθεί να αναθεωρήσει τις πολιτικές του, ή θα ευρεθεί χωρίς αμφιβολία εκτεθειμένος σε κυρώσεις. Είτε τούτες αφορούν το Κυπριακό, είτε αφορούν τις παρασπονδίες όπως τις βλέπουν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, είτε κάτι που αφορά τη Ρωσία».

