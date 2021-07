Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κατασκήνωση: Κρούσματα στην Καβάλα

Συναγερμός για κρούσματα κορονοϊού σε παιδική κατασκήνωση.

Δεκαέξι κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν σε παιδική κατασκήνωση στη Καβάλα.

Όπως ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοι της κατασκήνωσης, έχουν αδειάσει 14 βαγόνια και όσοι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό απομακρύνθηκαν.

Όπως αναφέρουν, στην κατασκήνωση τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα, και έγιναν σε όλους rapid test τα οποία βρέθηκαν θετικά.

“Η κατασκήνωση Τσαφ Τσουφ λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια, έχοντας σαν κύριο μέλημά της όχι μόνο την ασφάλεια των κατασκηνωτών της αλλά και την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους γονείς. Στο πλαίσιο αυτής της ειλικρινούς σχέσης και επικοινωνίας με τους γονείς και τους συνεργάτες μας, νιώθουμε το χρέος να ενημερώσουμε με κάθε λεπτομέρεια για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στην κατασκήνωση του Ορφανίου Καβάλας τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της 2ης κατασκηνωτικής περιόδου που διανύουμε και παρά το γεγονός ότι εφαρμόσαμε πιστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα προσέλευσης των κατασκηνωτών και λειτουργίας της κατασκήνωσης υπό τις παρούσες συνθήκες (υποχρεωτικό rapid test κατά την είσοδο και ερωτηματολόγιο ανίχνευσης, απαγόρευση επισκεπτηρίου, rapid test σε όλους τους ανεμβολίαστους εργαζομένους, λειτουργία της κατασκήνωσης σε μικρές ομάδες – κοινότητες, αποφυγή συγχρωτισμού – στο μέτρο του εφικτού – σε κοινόχρηστους χώρους, αυστηρή εφαρμογή του υγειονομικού πρωτοκόλλου στο ιατρείο και το αναρρωτήριο, συστηματική απολύμανση στους χώρους υγιεινής και στην κουζίνα, εκπαίδευση προσωπικού), κατόπιν των προβλεπόμενων ελέγχων που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκαν κάποια επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου Covid-19.

Την Τετάρτη 21/07 στο πλαίσιο του υποχρεωτικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) κατασκηνωτών και εργαζομένων, προέκυψαν αρκετές περιπτώσεις με θετικό αποτέλεσμα. Οι κατασκηνωτές και το προσωπικό με το θετικό αποτέλεσμα απομακρύνθηκαν, όπως ορίζει το πρωτόκολλο, την ίδια στιγμή από την κατασκήνωση. Την επόμενη ημέρα (Πέμπτη 22/07) επικοινωνήσαμε άμεσα με τη Διεύθυνση Υγείας του Νομού Καβάλας, τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενημερώσαμε για τα δεδομένα που είχαμε συλλέξει και ακολουθήσαμε τις οδηγίες τους για τις επόμενες ενέργειές μας. Ο προληπτικός έλεγχος συνεχίστηκε σε όλους τους παρόντες στην κατασκήνωση και κατά τη διάρκεια της ημέρας ήρθαν τα πρώτα μηνύματα για επιβεβαιωμένα κρούσματα. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο (ΦΕΚ Τεύχος B’ 3117/16-07-2021) οι κατασκηνωτές και οι ομαδάρχες που συγκατοικούσαν στο ίδιο βαγόνι με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα απομακρύνθηκαν επίσης, ακόμη και εάν τα αυτοδιαγνωστικά τεστ τους ήταν αρνητικά. Αυτή τη στιγμή έχουν εκκενωθεί 14 βαγόνια και η κατασκήνωση συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά με τους υπόλοιπους κατασκηνωτές σε μικρές σταθερές ομάδες. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με την οποία συνεργαζόμαστε πλέον για την ιχνηλάτηση των στενών επαφών.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρωτόκολλο επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι rapid test στα στελέχη της κατασκήνωσης με το σύνολο των αποτελεσμάτων τους να είναι αρνητικό. Κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών και παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες, έχουμε επικοινωνήσει με όλους τους γονείς προκειμένου να είναι ενήμεροι άμεσα για την τρέχουσα κατάσταση.

Η ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης σήμερα 24/07 και όχι νωρίτερα, οφείλεται στο γεγονός ότι προτεραιότητα της διοίκησης και των στελεχών αυτές τις τρεις ημέρες ήταν η μέριμνα για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των κατασκηνωτών και του προσωπικού.

Οφείλουμε να ζητήσουμε μέσα από την καρδιά μας μία μεγάλη συγνώμη για όλη την ταλαιπωρία και αναστάτωση που έχουν υποστεί κυρίως οι οικογένειες των κατασκηνωτών μας, αλλά και να εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξη και την ψύχραιμη στάση τους. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε επίσης όλα τα στελέχη μας, που με αυταπάρνηση και αμέτρητες ώρες εργασίας απέδειξαν για μία ακόμη φορά στην πράξη τι σημαίνει κατασκήνωση και αλληλεγγύη.

Τέλος, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους αγαπημένους μας κατασκηνωτές που διέκοψαν απότομα τις καλοκαιρινές τους διακοπές ότι τους περιμένουμε και πάλι κατά τη διάρκεια της 4ης περιόδου εντελώς δωρεάν. Οι στιγμές που περνάμε είναι σίγουρα δύσκολες καθώς αντιμετωπίζουμε κάτι πρωτόγνωρο. Οφείλουμε όμως να σταθούμε όλοι μας στο ύψος των περιστάσεων με ευθύνη και συνέπεια. Υποσχόμαστε ότι θα παραμείνουμε δυνατοί και δίπλα σας για ό,τι χρειαστείτε”.

Αυστηρότερα τα μέτρα

Σημειώνεται ότι έπειτα από τα κρούσματα που εντοπίστηκαν σε κατασκηνώσεις εδώ και 10 ημέρες ισχύει πιο αυστηρό πλαίσιο. Ειδικότερα, η είσοδος γίνεται πλέον με αρνητικό rapid test 48ωρών ή PCR test 72 ωρών και όχι με self test. Επιπλέον, δεν επιτρέπονται τα επισκεπτήρια, παρά μόνο σε έκτακτη ανάγκη ή στην περίπτωση αποχώρησης παιδιού από την κατασκήνωση».

