Σύνταγμα: συλλήψεις για τα επεισόδια με αντιεμβολιαστές (εικόνες)

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν κάποιες από τις 25 προσαγωγές για τα χθεσινά επεισόδια στο Σύνταγμα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Από τις 25 προσαγωγές που πραγματοποιήθηκαν για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το βράδυ, στο Σύνταγμα, σε συγκέντρωση αντιεμβολιαστών, οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής "είχαν παραμείνει περίπου 1.500 άτομα στην πλατεία Συντάγματος και στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Αμαλίας, αγνοώντας τις εκκλήσεις - προειδοποιήσεις του επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων να αποχωρήσουν από το οδόστρωμα, προκειμένου να διεξαχθεί ανεμπόδιστα η κυκλοφορία των οχημάτων που είχε διακοπεί.

Ξαφνικά ικανός αριθμός των συγκεντρωμένων προέβη σε ρίψη μάρμαρων, πετρών, φωτοβολίδων και εκρηκτικών μολότοφ κατά των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν έμπροσθεν του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη. Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην απώθηση των συγκεντρωμένων, με ρίψεις νερού και περιορισμένη χρήση δακρυγόνων".

Τα επεισόδια σημειώθηκαν το Σάββατο μετά από συνάθροιση 4.500 περίπου ατόμων στην πλατεία Ομονοίας, μετά από κάλεσμα σε ιστοσελίδα για συγκέντρωση, με κεντρικό σύνθημα "όχι στις υποχρεωτικότητες, στους εκβιασμούς, τις απολύσεις και τους διαχωρισμούς".





