Πέθανε ο Γιάννης Λογοθέτης

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο. Έφυγε από τη ζωή η εμβληματική φωνή των ποδοσφαιρικών περιγραφών.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο αθλητικογράφος Γιάννης Λογοθέτης "αφήνοντας την ανεξίτηλη σφραγίδα του στη 'χρυσή εποχή' των ραδιοφωνικών μεταδόσεων ποδοσφαιρικών αγώνων και στην αθλητική δημοσιογραφία", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ).

Γεννημένος το 1932 στην Αλεξανδρούπολη, σπούδασε Θεολογία στο ΑΠΘ. Εργάστηκε στις εφημερίδες Δράσις, Ελεύθερος Λόγος, Βραδυνή, Ελληνικός Βορράς, στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ο Γιάννης Λογοθέτης υπήρξε η εμβληματική φωνή της Βόρειας Ελλάδας στους ραδιοφωνικούς δέκτες τις δεκαετίες του '60, του '70 και του '80, μεταδίδοντας με τον απολύτως προσωπικό τρόπο του τους ποδοσφαιρικούς αγώνες της Θεσσαλονίκης, μέσω της συχνότητας της ΕΡΑ.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ επισημαίνει ότι "τόσο το κοινό, όσο και οι παίκτες που μεσουράνησαν στα γήπεδα την περίοδο εκείνη, τον είχαν ταυτίσει με την ενημέρωση γύρω από το ποδόσφαιρο, και όλοι αναγνώριζαν το ήθος, την καλλιέργεια, την ευγένεια και την αφοσίωσή του στην αθλητική δημοσιογραφία".

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ τον είχε τιμήσει το 2009 για την προσφορά του στην αθλητική δημοσιογραφία, στο πλαίσιο της φωτογραφικής έκθεσης "Μπαλαδόροι στα γήπεδα της Βόρειας Ελλάδας, 1950-1979".

Η ΕΣΗΕΜ-Θ αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη το πανάξιο μέλος της και εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του εκλιπόντος. Η κηδεία του Γιάννη Λογοθέτη θα γίνει αύριο, Δευτέρα 26 Ιουλίου, στις 10.30 π.μ., από τον Ιερό Ναό Κυρίλλου και Μεθοδίου.

