Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Μετέφερεαν μετανάστες με κλεμμένο αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα χέρια της Αστυνομίας δύο νεαροί άνδρες που μετέφεραν με κλεμμένο αυτοκίνητο μετανάστες.

Στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 30 και 25 ετών, οι οποίοι μετέφεραν με κλεμμένο αυτοκίνητο μη νόμιμους μετανάστες, προχώρησαν μετά από καταδίωξη, αστυνομικοί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην παλαιά Ε.Ο. Καβάλας - Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί του τμήματος διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, έκαναν σήμα στάσης σε ΙΧ αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε σε περιοχή κοντά στην Ασπροβάλτα, όπου συνελήφθη ο 30χρονος οδηγός, ενώ ο 25χρονος συνοδηγός επιχείρησε να διαφύγει πεζός, πλην όμως συνελήφθη, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου εντοπίσθηκαν τέσσερις αλλοδαποί, που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.

Σημειώνεται ότι, για το όχημα είχε δηλωθεί κλοπή στις 15 Ιουλίου στο τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλως, ενώ έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της διευκόλυνσης εισόδου στη χώρα μη νόμιμων μεταναστών, απείθεια, κλοπή, πλαστογραφία, συμμορία, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, ενώ διαπιστώθηκε ότι ο 30χρονος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Κατασκήνωση: Κρούσματα στην Καβάλα

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τα δάκρυα της Ντουντουνάκη για τον αποκλεισμό (βίντεο)

Αλόννησος: Σκότωσαν τον “Κωστή”, τη φώκια μασκότ του νησιού