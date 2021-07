Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Δέλτα: Έρευνα για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων Pfizer - AstraZeneca

Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων της Pfizer και της AstraZeneca ενάντια στο δέλτα στέλεχος του SARS-CoV-2.

Το δέλτα στέλεχος (Β.1.617.2) του νέου ιού SARS-CoV-2, έχει επεκταθεί σε όλη την υφήλιο, αποτελώντας ένα νέο στοίχημα στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Προκειμένου να προσδιοριστεί η ανοσία που επάγουν τα διαθέσιμα εγκεκριμένα εμβόλια των εταιρειών Pfizer και AstraZeneca, διενεργήθηκε μία κλινική μελέτη για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα τους έναντι των στελεχών δέλτα και άλφα. Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα αυτά, όπως δημοσιεύτηκαν στο διεθνές περιοδικό New England Journal of Medicine.

Η αποτελεσματικότητα μετά από μία δόση κάποιου από τα δύο εμβόλια ήταν 30,7% έναντι στο δέλτα στέλεχος και 48,7% για το στέλεχος άλφα, με παρόμοια αποτελεσματικότητα και για τα δύο εμβόλια. Μετά από δύο δόσεις του εμβολίου της εταιρείας Pfizer, η αποτελεσματικότητα ήταν 93,7% για το στέλεχος άλφα, και 88% για το στέλεχος δέλτα. Μετά από δύο δόσεις του εμβολίου της εταιρείας AstraZeneca, η αποτελεσματικότητα ήταν 74,5% για το στέλεχος άλφα και 67% για το στέλεχος δέλτα.

Συμπερασματικά, αναφέρουν οι καθηγητές του ΕΚΠΑ, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων μετά από δύο δόσεις και την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, είναι μεγάλη ενάντια στη συμπτωματική νόσο COVID-19, ακόμα και με το νέο, πιο μολυσματικό στέλεχος δέλτα. Υπογραμμίζουν την άμεση ανάγκη για την ολοκλήρωση του εμβολιασμού όλου του πληθυσμού, ιδίως των ευπαθών ομάδων, όσο το στέλεχος δέλτα εξαπλώνεται και αναμένεται να είναι το επικρατούν τον επόμενο καιρό.





