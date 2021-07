Κοινωνία

Φωτιά στη Σαλαμίνα

Στη "μάχη" της κατάσβεσης και εναέρια μέσα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Κοντά σε σπίτια η πυρκαγιά.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής, στην Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικημένη περιοχή, στον Αγιο Νικόλαο, βρίσκεται σε ύφεση.

Στην περιοχή παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αφού υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες εστίες. Ειδικότερα, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Σημειώνεται, ότι το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Νικόλαος στη Σαλαμίνα επιχειρούν 40 #πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 12 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

