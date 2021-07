Life

Μαρία Σάκκαρη: Η τούρτα έκπληξη για τα γενέθλιά της (εικόνες)

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αποστολής στο Πεκίνο της επιφύλαξε μία έκπληξη.

Η Μαρία Σάκκαρη είχε τα γενέθλια της σήμερα κλείνοντας τα 26 και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αποστολής της επιφύλαξε μία έκπληξη.

Με πρωτοβουλία του Αρχηγού Μιχάλη Φυσεντζίδη και του υπαρχηγού Ιάκωβου Φιλιππούση ετοιμάστηκε μια μικρή γιορτή γενεθλίων χωρίς να το γνωρίζει η Μαρία. Βρέθηκε η τούρτα και τα απαραίτητα κεράκια και εκλήθη η πρωταθλήτρια του τένις στο Αρχηγείο για ένα σημαντικό θέμα.

Όταν ανακάλυψε τι συμβαίνει, έδειξε ιδιαίτερα χαρούμενη και συγκινημένη, παρουσία της Ολυμπιονίκη Άννας Κορακάκη με την οποία μοιράζονται το ίδιο δωμάτιο στο Ολυμπιακό Χωριό.

Όλοι της ευχήθηκαν χρόνια πολλά με πολλές επιτυχίες, ενώ η Μαρία αφού τους ευχαρίστησε όλους, είπε: «Ξέρετε ποια είναι η ευχή μου. Είναι πολύ ιδιαίτερα γενέθλια για μένα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μου κάνατε και θα το θυμάμαι για πάντα…»

Η τούρτα – έκπληξη της ΕΟΕ στη Μαρία Σάκκαρη για τα γενέθλια τηςhttps://t.co/ohlsOhjx8Z#teamhellas #sakkari #birthday pic.twitter.com/8PzLIfBXrR

— Ηellenic Olympic Committee (@HellenicOlympic) July 25, 2021

