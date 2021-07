Κοινωνία

Εγκύκλιος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου: Οι χριστιανοί ρωτούν για το εμβόλιο και οι γιατροί μας απαντούν

Αναγνώστηκε στους Ιερούς Ναούς η εγκύκλιος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, με τίτλο «Προς τον λαό: Οι χριστιανοί ρωτούν, οι γιατροί μας απαντούν».Τι αναφέρει για τα εμβόλια και τις "θεωρίες" περί εμβρυϊκών κυττάρων και μικροτσίπ.

Αναγνώστηκε σήμερα σε όλους τους ιερούς ναούς των Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος η εγκύκλιος που απέστειλε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος με σκοπό να παρακινηθούν ιερείς και πιστοί να προχωρήσουν στον εμβολιασμό.

«Οι χριστιανοί ρωτούν για το εμβόλιο και οι γιατροί μας απαντούν» είναι ο τίτλος της εγκυκλίου «Προς το λαό», η οποία συνίσταται σε δώδεκα ερωτήσεις-απαντήσεις, με σαφείς διευκρινίσεις για όλες τις απορίες που μπορεί να διατυπωθούν από τους πιστούς.

Ειδικότερα, δίνεται απάντηση εάν ο εμβολισμός προστατεύει από την μετάλλαξη «Δέλτα»: «Όλα τα εμβόλια προσφέρουν υψηλή προστασία για την αποφυγή σοβαρής νόσησης, διασωλήνωσης και θανάτου, όπως και για την πιθανότητα να νοσήσει κάποιος και να μπει στο νοσοκομείο. Η υψηλή αυτή προστασία ισχύει και για τη μεταλλαγή "Δέλτα"».

Αναφορικά με την περίπτωση να χρειαστεί τρίτη ή και τέταρτη δόση εμβολιασμού μετά τον αρχικό, η απάντηση είναι ότι «Δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα θα χρειαστούν επιπλέον αναμνηστικές δόσεις επειδή ακόμη μαθαίνουμε πόσο διαρκεί η ανοσία μετά τη νόσηση».

Επίσης, η εγκύκλιος απαντά στο επιχείρημα ορισμένων ότι το εμβόλιο περιέχει εμβρυϊκά κύτταρα: «Κανένα από τα εμβόλια Covid-19 που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας δεν περιέχει εμβρυϊκά κύτταρα» είναι η απάντηση, ενώ παράλληλα επισημαίνεται πως «το εμβόλιο δεν επιδρά στην προσωπικότητα του εμβολιαζόμενου ατόμου».

Επιπρόσθετα, σε άλλη απάντηση τονίζεται ότι «Τα εμβόλια έναντι της Covid-19 δεν περιέχουν μικροτσίπ. Αυτά είναι εξωπραγματικές θεωρίες, οι οποίες βασίζονται σε μία λανθασμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης που πραγματοποιείται στο διαδίκτυο».

Εξάλλου, η ΔΙΣ προσθέτει ότι «τα σύγχρονα δεδομένα δείχνουν ότι τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται κατά του κορωνοϊού SARS-CoV-2 είναι ασφαλή».

