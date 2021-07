Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Σακάτεψαν στο ξύλο 15χρονο - Αμοιβή δίνει η μητέρα του για πληροφορίες

Ο έφηβος νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Νοσοκομείο. Οργή μητέρας που «επικήρυξε» τους δράστες

Ένα αγόρι 15 ετών νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Γ. Γεννηματάς της Θεσσαλονίκης.

Το βράδυ του Σαββάτου ο έφηβος ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από μια παρέα επτά ατόμων, που του πήραν και το κινητό, δίπλα από το δημαρχείο Ευόσμου.

Αγανακτισμένη η μητέρα, μιλώντας στο GRTimes.gr, αναφέρει ότι δίνει αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών.

«Το παιδί μου ζει από θαύμα. Να βρεθούν αυτοί οι άνανδροι αλήτες, γιατί το παιδί μου ήταν πεσμένο και συνέχισαν να το χτυπάνε με μανία».

Συγκλονίζουν τα λόγια της μητέρας του 15χρονου μαθητή, ο οποίος δέχτηκε βάναυση επίθεση από μια ομάδα ατόμων, σε κεντρικότατο σημείο, δίπλα από το δημαρχείο του Ευόσμου και πριν καλά καλά νυχτώσει.

Όπως λέει η Νατάσα Κουκουγιάννη, όλα συνέβησαν περίπου στις 9.00μμ, όταν ο γιος της βρισκόταν με έναν φίλο του στην πλατεία Ευόσμου. «Ήταν με ένα άλλο παιδί και βγήκαν μια βόλτα. Την ώρα που καθόντουσαν δίπλα στην εκκλησία, μια παρέα επτά ατόμων τους προσέγγισε θεωρώντας ότι το παιδί τους έβγαλε φωτογραφία. Του είπαν “έλα λίγο πιο πέρα να μιλήσουμε” στο πλάι του δημαρχείου και αυτά δυστυχώς πήγαν. Εκεί τους επιτέθηκαν. Είδαν στο κινητό του ότι δεν υπήρχε φωτογραφία και αφού το διαπίστωσαν αυτό, του το πήραν και άρχισαν να τον ξυλοκοπούν».

Σύμφωνα με τη μητέρα, τουλάχιστον τέσσερα από τα επτά άτομα τον χτυπούσαν στο κεφάλι και στον αυχένα με μανία, ακόμη και όταν ήταν λιπόθυμος, πεσμένος κάτω. Έχει μώλωπες στο πρόσωπο και στο σώμα και επειδή φορούσε σιδεράκια του προκλήθηκαν και πληγές στο στόμα.

«Στον φίλο του έδωσαν μια σφαλιάρα και δεν του έκαναν κάτι άλλο. Ίσως τον απείλησαν, ίσως πάγωσε και ενδεχομένως από το σοκ δεν κάλεσε εκείνη την ώρα την αστυνομία» εξηγεί η κα. Κουκουγιάννη, λέγοντας πως από ότι πληροφορήθηκε, πρόκειται για μια ομάδα επτά ατόμων με ηλικίες πιθανότατα από 16 έως 18, ενώ όπως της είπαν το ένα άτομο κατοικεί στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

«Δεν ήταν αργά. Ούτε είναι προκλητικός ο γιος μου. Είναι ένα πολύ ήσυχο παιδί, ιδιαίτερα ευγενικό που δεν δημιούργησε ποτέ πρόβλημα. Δεν τους ήξερε καν. Κρατούσε απλά το κινητό του στα χέρια» λέει η κα. Κουκουγιάννη.

Αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στους δράστες

‘Όπως ανέφερε η μητέρα στο GRTimes και σε ανάρτηση της στο facebook, στην οποία δημοσίευσε και τη σχετική φωτογραφία, δίνει αμοιβή σε όποιον είδε ή γνωρίζει οτιδήποτε για το περιστατικό, προκειμένου οι δράστες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να λογοδοτήσουν.

«Παρακαλώ όποιον γνωρίζει κάτι να το αναφέρει. Ο γιος μου δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να θυμηθεί κάτι. Τον βοήθησαν δύο κοπέλες που ήταν μάλλον Ρομά και του έριξαν νερό και εκείνες ίσως αναγνώρισαν άτομα από την παρέα. Να βρεθούν αυτοί οι άνανδροι αλήτες, γιατί το παιδί μου ήταν πεσμένο και συνέχισαν να το χτυπάνε. Το παιδί μου ζει από θαύμα, δόξα το θεό, αλλά εγώ τρέμω ολόκληρη και πως θα το αφήσω ξανά να κυκλοφορήσει μόνο του, όταν κυκλοφορούν τέτοια άτομα έξω;» δηλώνει.

Σύμφωνα με την κ. Κουκουγιάννη, η αστυνομία ενημερώθηκε πήγε στο σπίτι όταν το παιδί γύρισε χτυπημένο, αλλά ακόμη δεν έχει δώσει κατάθεση, λόγω της κατάστασης του.

Επισημαίνει ακόμη ότι άκουσε και για άλλους ξυλοδαρμούς στην περιοχή και πρόσφατα για μια κοπέλα και για άλλα άτομα.

«Θα φοβόμαστε να κυκλοφορούμε και αυτοί οι νταήδες θα είναι ελεύθεροι και θα απειλούν και τα παιδιά; Σας το λέω ειλικρινά, θα μπορούσα να τους ξεσκίσω με νύχια και με δόντια. Έναν, έναν. Να βρεθούν οι ένοχοι και να λογοδοτήσουν για αυτό που έκαναν» καταλήγει η μητέρα.

Πηγή: GRTimes.gr

