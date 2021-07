Κόσμος

Ινδία: Στο έλεος του μουσώνα (εικόνες)

Πάνω από εκατό νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι μουσώνες στην Ινδία.

Ο απολογισμός των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις στην Ινδία αυξήθηκε σε τουλάχιστον 127 νεκρούς σήμερα, σύμφωνα με τις αρχές, με τους διασώστες να αναζητούν ακόμη δεκάδες αγνοούμενους.

Κατακλυσμιαίες βροχές σαρώνουν από την Πέμπτη τις δυτικές ακτές της χώρας και οι μετεωρολογικές υπηρεσίες της Ινδίας προειδοποιούν για νέες ισχυρές βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες.

Στο κρατίδιο Μαχαράστρα, 117 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, εκ των οποίων περισσότεροι από 40 σε μια κατολίσθηση, που σημειώθηκε την Πέμπτη στο χωριό Ταλίγε, νοτίως του Μουμπάι.

«Πολλοί άνθρωποι παρασύρθηκαν από τα νερά, την ώρα που προσπαθούσαν να φύγουν» για να γλυτώσουν, όταν η κατολίσθηση συνέβη, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας κάτοικος του χωριού, ο Τζαϊράμ Μαχάσκε, οι συγγενείς του οποίου παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Ένας άλλος κάτοικος, ο Γκοβίντ Μαλουσαρέ, περιέγραψε πως η σορός του ανιψιού του εντοπίστηκε στα συντρίμμια του σπιτιού του, το οποίο ισοπέδωσε η κατολίσθηση. Όμως, η μητέρα του, ο αδελφός του και η κουνιάδα του εξακολουθούν και αγνοούνται.

Ρεκόρ βροχόπτωσης

Η κατολίσθηση παρέσυρε δεκάδες σπίτια σε λίγα λεπτά. Μονάχα δύο τσιμεντένια κτίρια γλύτωσαν. Σύμφωνα με κατοίκους, η περιοχή δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ έχει αποκλειστεί η πρόσβαση εκεί για τον ανεφοδιασμό των πληγέντων με τρόφιμα. Διασώστες χτενίζουν τους όγκους λάσπης και τα χαλάσματα αναζητώντας άλλους 99 αγνοούμενους.

«Όλη η ομάδα μου συνδράμει τις επιχειρήσεις διάσωσης», δήλωσε χθες στο AFP o Ρατζές Γιαουάλε, επιθεωρητής της National Disaster Response Force, της ειδικής ομάδας που συντονίζει τις επιχειρήσεις διάσωσης στο χωριό.

Την ίδια ώρα, σε ορισμένες συνοικίες της πόλης Τσιπλούν, στα νότια του Μουμπάι, η στάθμη των υδάτων έφθασε την Πέμπτη τα έξι μέτρα, έπειτα από ένα 24ωρο αδιάκοπων βροχοπτώσεων, που είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και κατοικίες.

Ο πρωθυπουργός του γειτονικού κρατιδίου Γκόα Πραμόντ Σαουάντ έκανε λόγο για τις «χειρότερες πλημμύρες από το 1982».

Στις παράκτιες περιοχές του Μαχαράστρα και του Γκόα, η στάθμη του νερού παραμένει σε υψηλά επίπεδα, μετά την υπερχείλιση των ποταμών. Τρομοκρατημένοι κάτοικοι ανέβηκαν στις στέγες των σπιτιών για να γλυτώσουν.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις αποτελούν συχνό φαινόμενο στην Ινδία κατά τη διάρκεια της εποχής των μουσώνων (Ιούνιος- Σεπτέμβριος). Ωστόσο, ειδικοί εκτιμούν πως εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, οι βροχές είναι ολοένα και εντονότερες.

Ο κλιματολόγος Ρόξι Μάθιου Κολ, ο οποίος εργάζεται στο Ινστιτούτο Τροπικής Μετεωρολογίας της Ινδίας, εξήγησε πως μια συνέπεια των μεγάλων κλιματικών αλλαγών είναι η αύξηση της θερμοκρασίας της Αραβικής Θάλασσας.

Ο ίδιος επισήμανε πως ένας μετεωρολογικός σταθμός στο Μαχαμπαλεσουάρ, νότια του Μουμπάι, κατέγραψε την Παρασκευή 594 χιλιοστά βροχής, ένα ρεκόρ από την έναρξη της καταγραφής των στοιχείων πριν από έναν αιώνα.

