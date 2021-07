Life

Χριστίνα Μπόμπα - Σάκης Τανιμανίδης: Έτσι περνούν την Κυριακή τους με τα δίδυμα!

Το ευτυχές ζεύγος μοιράζεται τις οικογενειακές στιγμές, που έχουν πλέον νέα μορφή, αφού προστέθηκαν και τα δίδυμα κοριτσάκια τους.

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα, διανύουν την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους, καθώς λίγο καιρό πριν ήρθαν στη ζωή τα δίδυμα κοριτσάκια τους.

Η εμπειρία είναι εντελώς καινούργια για τους νέους γονείς που τα καλοκαίρια συνήθιζαν να κάνουν διακοπές σε διάφορα μέρη, όμως φέτος απολαμβάνουν τρυφερες οικογενειακές στιγμές με τις μικρές τους πριγκιπισσες.

Η Χρίστινα Μπόμπα είναι αρκετά ενεργή στα social media και πολλές φορές, μοιράζεται στιγμές της καθημερινότητας με τους διαδικτυακούς της φίλους.



Έτσι και το μεσημέρι της Κυριακής, η γλυκιά μανούλα, μοιράστηκε μία σειρά από stories και μας δείχνει πώς περνούν τον χρόνο τους μετά την άφιξη των διδύμων.

Το ζευγάρι, παρακολουθεί στην τηλεόραση την προσπάθεια του Στέφανου Τσιτσιπά στους Ολυμπιακούς αγώνες και η όμορφη Χριστίνα αποκαλύπτει πως το σαλόνι έχει γίνει… παιδική χαρά.

Δείτε τις αναρτήσεις της Χριστίνας Μπόμπα στο glance.gr

