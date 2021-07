Life

Δέκα τροφές για τέλειο μαύρισμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρόλο που γνωρίζουμε ότι ο ήλιος μπορεί να βλάψει το δέρμα μας, κάνουμε ό, τι μπορούμε για να αποκτήσουμε ένα όμορφο μαύρισμα.

Φοράμε αντηλιακό και μένουμε στον ήλιο όσο το δυνατόν περισσότερο, πηγαίνουμε σε θαλάμους μαυρίσματος, χρησιμοποιούμε ακόμη και ψεύτικα σπρέι ψεκασμού για να κάνουμε το δέρμα μας να δείχνει μαυρισμένο.

Αλλά ξέρατε ότι ορισμένα τρόφιμα μπορούν πραγματικά να σας βοηθήσουν να μαυρίσετε, προστατεύοντας ταυτόχρονα από τις επιβλαβείς ακτίνες του ήλιου;

1. Καρότα

Είναι πλούσια σε β-καροτένιο και δεν είναι ευεργετικά μόνο για την αντιοξειδωτική τους δράση, αλλά συντελούν στη διατήρηση ενυδατωμένου και ελαστικού δέρματος.

Όταν καταναλώνονται ωμά, τα καρότα διατηρούν όλες τις ωφέλιμες ιδιότητες του δέρματος.

2. Αυγά

Τρώγοντας ολόκληρα, βιολογικά αυγά, ειδικά τους κρόκους, βοηθάτε το δέρμα σας να μαυρίσει.

Δείτε όλες τις τροφές για τέλειο μαύρισμα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πάρος: Πιστή άρπαξε από παπά την εγκύκλιο για τον εμβολιασμό και την έσκισε

Πάτρα: Αδέλφια πέθαναν μέσα σε λίγες ώρες

Κροατία: πολύνεκρο δυστύχημα με λεωφορείο (εικόνες)