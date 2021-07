Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Μπάσκετ: “Κακός δαίμονας” για τις ΗΠΑ η Γαλλία (βίντεο)

Οι Γάλλοι έριξαν στο καναβάτσο τους υπερόπτες Αμερικανούς, για ακόμη μία φορά σε κορυφαία διοργάνωση.

Η εθνική ομάδα της Γαλλίας φαίνεται να έχει βρει το “κουμπί” των ΗΠΑ. Μετά τη νίκη τους στο περυσινό Παγκόσμιο πρωτάθλημα, οι “τρικολόρ” επικράτησαν και τώρα των Αμερικανών με 83-76 σε αναμέτρηση για τον Α΄ όμιλο του Ολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ των Ανδρών.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Εβάν Φουρνιέ με 28 πόντους, ενώ 14 πρόσθεσε ο Ρούντι Γκομπέρ (9 ριμπάουντ) και 13 ο Νάντο Ντε Κολό (5 ασίστ, 5 ριμπάουντ).

Για τις ΗΠΑ πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Τζρου Χόλιντεϊ με 18 πόντους (7 ριμπάουντ και 4 ασίστ) ενώ 12 πόντους και 10 ριμπάουντ είχε ο Μπαμ Αντεμπάγιο.

Αυτή, ήταν η πρώτη ήττα των ΗΠΑ σε Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά το 2004 (ήττα στα ημιτελικά από την Αργεντινή με 89-81).

Τα δεκάλεπτα (με πρώτη τη Γαλλία): 15-22, 37-45, 62-56, 83-76

Γαλλία: Μπατούμ 5, Ντε Κολό 13, Φουρνιέ 28, Γκομπέρ 14, Ερτέλ 5, Κορνελί, Φαλ 7, Λουαού-Καμπαρό 2, Πουαριέ 3, Γιαμπουσέλε 6.

ΗΠΑ: Αντεμπάγιο 12, Χολιντέι 18, Λαβίν 8, Λίλαρντ 11, Τέιτουμ 9, Μπούκερ 4, Ντουράντ 10, Γκριν 2, Τζόνσον, ΜακΓκι 2, Μίντλετον.

