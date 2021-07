Κόσμος

Βέλγιο: Καταστροφικοί χείμαρροι παρέσυραν τα πάντα (εικόνες)

Μέσα σε δύο ώρες παρασύρθηκαν τα αυτοκίνητα και καταστράφηκαν τα αυτοκίνητα, από τις σφοδρότερες βροχοπτώσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Η πόλη Ντινάν, στο νότιο Βέλγιο, επλήγη από τις σφοδρότερες εδώ και δεκαετίες πλημμύρες χθες, αφότου μια καταιγίδα, διάρκειας δύο ωρών, μετέτρεψε τους δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους, οι οποίοι παρέσυραν αυτοκίνητα και κατέστρεψαν πεζοδρόμια, χωρίς να προκαλέσουν, όμως, τον θάνατο ανθρώπων.

Η Ντινάν είχε γλυτώσει από τις φονικές πλημμύρες, πριν από 10 ημέρες, στις οποίες σκοτώθηκαν 37 άνθρωποι στο νοτιοανατολικό Βέλγιο και πολλοί άλλοι στη Γερμανία, ωστόσο η σφοδρότητα της χθεσινής καταιγίδας εξέπληξε πολλούς.

«Ζω στην Ντινάν εδώ και 57 χρόνια και δεν έχω ξαναδεί τίποτα σαν κι αυτό», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ρισάρ Φουρνό, πρώην δήμαρχος της πόλης, γενέτειρας του εφευρέτη του σαξοφώνου Αντόλφ Σαξ.

Τα νερά της βροχής παρέσυραν δεκάδες αυτοκίνητα, που κατέληξαν το ένα πάνω στο άλλο σε μια διασταύρωση και τμήματα πεζοδρομίων και της ασφάλτου, με τους κατοίκους να παρακολουθούν έντρομοι την κακοκαιρία από τα παράθυρά τους.

Προς το παρόν, το ύψος των ζημιών δεν μπορεί να υπολογιστεί, με τις δημοτικές αρχές να προβλέπουν μονάχα ότι θα είναι «σημαντικό», σύμφωνα με το βελγικό τηλεοπτικό δίκτυο RTL TV.

