Βόρεια Ελλάδα: Δύο πνιγμοί σε λίγες ώρες

Δύο θάνατοι και ένας τραυματισμός μέσα σε λίγες ώρες.

Δύο θάνατοι και ένας τραυματισμός σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε θαλάσσιες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε σήμερα το πρωί από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Σταυρού Θεσσαλονίκης ένας 83χρονος. Τον άτυχο ηλικιωμένο μετέφερε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέας Μαδύτου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την ίδια ώρα, άλλος ένας ηλικιωμένος ανασύρθηκε επίσης χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή του Βαρικού Πιερίας. Ο 82χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τέλος, ένας 46χρονος αλλοδαπός, στην προσπάθειά του να κάνει βουτιά από βράχο στην περιοχή Γκιόλα της Θάσου χθες το απόγευμα, χτύπησε στον πυθμένα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά. 'Αμεσα στην περιοχή μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ενώ στη συνέχεια τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Για όλα τα περιστατικά, προανάκριση διενεργούν οι τοπικές λιμενικές αρχές.

