Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: Η ατζέντα της συνεδρίασης

Συνεδριάζει, το πρωί της Δευτέρας, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει, στις 11:00, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι τα εξής:

Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνο Τσιάρα , του νομοσχεδίου για τις τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα .

, του νομοσχεδίου για τις τροποποιήσεις στον . Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Γενικό Εμπορικό Μητρώο και Υπηρεσίες Μιας Στάσης - Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151” .

του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων . Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια και τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη , των νομοθετικών πρωτοβουλιών Υπουργείου Υγείας:

α) Κύρωση δύο συμβάσεων δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος: Δημιουργία Παιδιατρικού Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, Δωρεά PET CT στα Νοσοκομεία Ιωαννίνων, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου και Λάρισας,

β) Φαρμακευτικοί σύλλογοι: Κωδικοποίηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας,

γ) Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας/Ακτινοθεραπείας Ελλάδας» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.).

και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, , για την Κύρωση . Εισήγηση από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωνσταντίνο Χατζηδάκη , για την παροχή σύμφωνης γνώμης για τον κατώτατο μισθό και το κατώτατο ημερομίσθιο σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

, για την παροχή σύμφωνης γνώμης για τον και το σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4172/2013 (Α' 167). Ενημέρωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό, για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027.

